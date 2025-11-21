Miguel Herrera dejó de ser el técnico de Costa Rica

Miguel Herrera, técnico mexicano, dejó de ser el estratega de la selección de Costa Rica, después de que no pudo conseguir el gran objetivo de conseguir el boleto para el Mundial 2026, que hizo que la relación entre los directivos y el director técnico fuera insostenible.

Herrera y la Federación Costarricense de Fútbol dieron fin a su relación laboral en medio de un ambiente que nadie hubiera deseado y de gran hostilidad contra el técnico azteca después de que a la selección tica se le consideraba entre los grandes favoritos para conseguir uno de los tres boletos para el Mundial disponibles para la Concacaf.

📝 La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre.https://t.co/SQUmN3uOd3 pic.twitter.com/Q33fmGyKdU — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) November 21, 2025

El llamado Piojo, no obstante su gran esfuerzo, jamás pudo encender los motores de la nave costarricense para irse diluyendo sus opciones con una sola victoria, cuatro empates y una derrota, que en otras circunstancias habrían sido resultados no tan negativos, pero en eliminatoria tan corta no podían darse las ventajas que ofreció Costa Rica.

Confirman salida oficial de Miguel Herrera

La salida de Miguel Herrera pareció la crónica de un despido anunciado desde el justo momento que el árbitro silbó el final del duelo donde empataron con Honduras que dejó a ambas selecciones fuera de la zona de repechaje para dar paso a Surinam y Jamaica como aspirantes al boleto que resta para el Mundial en una eliminatoria que se jugará en México en marzo próximo contra otros cuatro adversarios de las zonas de Sudamérica, Oceanía, Asia y África.

La versión oficial fue dada a conocer por la Federación de Fútbol de Costa Rica con el siguiente comunicado: “La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica, junto con su cuerpo técnico, a partir de este jueves 20 de noviembre”.

Sin mencionar palabras, sino simplemente en un recuento de los partidos que dirigió a Costa Rica, una vez que concluyó el juego contra Honduras del martes pasado, de inmediato se manejó la salida de Miguel Herrera sobre todo porque todo mundo no dio crédito que hayan quedado detrás de Haití que nunca pudo jugar en su casa y también de la selección catracha.

Pero lo imperdonable para el proyecto de Miguel Herrera fue no alcanzar ni un boleto del repechaje, pues en los Grupos A, B y C, avanzaron directo al Mundial, la selección de Panamá, Curazao y Haití, en un gran mérito y si a eso le agregamos que Surinam y Jamaica jugarán por el boleto que queda disponible, demuestra que relegaron al fútbol de Centroamérica a un nivel muy abajo de escuadras que apostaron por conseguir lo mejor y lo lograron.

Herrera rechazó que Costa Rica le haya quedado grande

Después de la eliminación, Miguel Herrera tuvo diferentes cruces con la prensa muy ríspidos y en uno de ellos negó que el trabajo en Costa Rica le haya quedado grande: “No entiendo qué me quedó grande, es su manera de pensar, no me había encontrado en mi carrera en esta situación desafortunada, se intentó y no se pudo, no se concretaron las ilusiones, los sueños de este grupo de trabajo, de muchachos, era la ilusión de estar, se borraron los sueños”.

"ME DA MUCHÍSIMA RABIA QUE OTRA VEZ ENTRE MEXICANOS NOS PONGAMOS EL PIE Y SEÑALEMOS COMO SI FUERAMOS MUY EXITOSOS" 😬 #LUP | @GusMenFox explota contra algunos personajes del medio que, en su opinión, se alegraron de ver a Miguel Herrera fracasar con la Selección de Costa Rica. pic.twitter.com/IfsJD3brcs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 21, 2025

