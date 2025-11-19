Miguel Herrera reprobado por la prensa tica, que exige su regreso a México

Miguel Herrera amaneció este miércoles en Costa Rica no solo con el mal sabor de boca de la eliminación para el Mundial 2026 del combinado tico, sino como blanco de las más fuertes críticas de la prensa costarricense que le atribuyen la responsabilidad de un fracaso monumental de su selección.

Los principales rotativos destacaron en sus noticias principales el bajo rendimiento que tuvo la selección costarricense bajo el mando del exitoso técnico mexicano, que en el Mundial 2014 llevó al representativo de su país a una participación con un grato sabor de boca en la justa celebrada en Brasil.

Bajo ese recuerdo y con los antecedentes de sus títulos con el América, la dirigencia de Costa Rica creyó que la presencia del llamado “Piojo” Herrera sería la pieza que faltaba en el engranaje para llevar al cuadro tico a un nivel como en 2014 en donde alcanzó la fase de cuartos de final en donde fueron eliminados en penales por Países Bajos (en ese entonces Holanda), pero el mexicano falló estrepitosamente en su empresa.

El principal cuestionamiento y que la prensa de Costa Rica considera como algo inverosímil es que con 48 plazas para el Mundial 2026, su selección no haya alcanzado un boleto, sobre todo cuando el camino estaba libre de México, Estados Unidos y Canadá, por lo cual partieron como favoritos y terminaron en tercer lugar de su grupo, detrás de Haití y Honduras.

Las críticas

Después del empate 0-0 con Honduras que echó a perder la última esperanza de pelear por un boleto mundialista, la prensa costarricenses se refirió como lo hizo el diario CR Hoy, que publicó una nota que tituló: “Hola y adiós: los 10 meses del “Piojo” que dejaron a Costa Rica sin Mundial”, misma en el que destacó los números que consiguió el mexicano al frente del combinado tico”.

Y añadió que: “El rendimiento terminó siendo de un pobre 60 %, por lo que, si se pudiera ver como un examen de colegio, termina más que reprobado”.

Mientras tanto, La Teja destacó que: “¿Ya se fue del país el Piojo Herrera tras el gran fracaso con la Selección de Costa Rica?”, para añadir que: “Miguel “Piojo Herrera” quedó fuera como técnico de la Selección de Costa Rica luego de la eliminación rumbo al Mundial 2026, un golpe que terminó por sentenciar su continuidad tras el bajo rendimiento mostrado durante su gestión”.

También este medio aseguró que no obstante el fracaso y las críticas, Miguel Herrera todavía permanece en suelo costarricense, más allá de toda la animadversión que existe en su contra.

No menos severas fueron las críticas de Deportes CR, quien publicó: “El técnico Miguel Herrera apenas entendió esta noche que en el futbol se gana con goles. Y no hay otra vía que lleve allí. Descubrió el agua tibia, como se dice popularmente”.

Por su parte, La Nación también se refirió al trabajo del Piojo, mismo al que no dudó en culpar de que la selección de Costa Rica se quedara fuera de la próxima Copa del Mundo, aunque culpó a los jugadores y hasta la Fedefutbol.

