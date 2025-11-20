Miguel Herrera y la declaración que supuestamente puso a Costa Rica en su contra

La fuerza de las palabras puede ser descomunal y Miguel Herrera, técnico de Costa Rica pagó el precio de abusar de ellas después de que el pasado 9 de octubre en San Pedro Sula, logró empatar 0-0 con Honduras, al técnico mexicano se le ocurrió cargar la responsabilidad de los resultados a los jugadores.

Porque de pronto Miguel Herrera, supuestamente aseguró después del 0-0 contra Honduras que: “No he tenido nunca un fracaso más como este. De 23 años, un fracaso. Creo que algo he de haber hecho bien para estar hoy aquí.”

La declaración de Miguel Herrera que habría puesto a los jugadores de Costa Rica en su contra 🗯️💢🇨🇷https://t.co/93EfCDAGor — AS México (@ASMexico) November 20, 2025

De acuerdo a información del periódico As México, a partir de esa declaración, tanto jugadores, aficionados y prensa se pusieron en contra de Miguel Herrera y parecieron perderle la confianza, si no abiertamente, si entre bambalinas para provocar que en el hexagonal definitivo solo tuviera una victoria, cuatro empates y una derrota.

Costa Rica se ubicó en la tercera posición del grupo C, con lo que no pudo aspirar siquiera al repechaje, un fracaso mayúsculo considerando que en las eliminatorias de la región no participaron los anfitriones y potencias: México, Estados Unidos y Canadá.

En la información de este medio deportivo se asegura que dentro del plantel Herrera no tenía ningún problema, empero no era cercano a ellos, más allá de que se manejaban dentro de una línea de respeto, pero a partir de la declaración donde dio la impresión de que los culpables eran los jugadores y no el técnico, las cosas cambiaron dentro del plantel.

Herrera quiso dibujar un panorama menos caótico por los resultados poco convincentes de Costa Rica, lo que los llevó al abismo en la fase definitiva de la eliminatoria, hasta que se concretó una de las eliminaciones más dolorosas en la historia de la selección tica.

Herrera quiso componer las cosas al establecer tiempo después que estaba orgulloso del grupo de jugadores y agradeció que Dios lo pusiera en el camino de un grupo con tanto talento y que lamentaba no poder llevarlos al Mundial.

“Estoy muy orgulloso del grupo de jugadores que me encontré. Agradecido con Dios porque me puso en este camino de conocer a estos grandes talentos, grandes jugadores… Estoy muy triste, muy enojado de no haberle podido dar la clasificación a estos muchachos que se la merecían, que buscaban, que intentaron, no pude“.

Mientras tanto, los directivos de la Federación de Fútbol de Costa Rica no ha oficializado que Miguel Herrera deje el cargo, pero sí emitieron un comunicado de prensa donde señalaron las directrices que regirán los próximos días el futuro de su selección, pero sin mencionar el tema de la continuidad y salida del llamado “Piojo” Herrera.

#HCHDeportes | "A mis jugadores no les puedo recriminar nada"; dijo Miguel El Piojo Herrera entrenador de Costa Rica al referirse al desgaste que han tenido sus futbolistas en esta eliminatoria. pic.twitter.com/0JDGBFNCpl — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 17, 2025

“Asumimos este duro momento con el mismo dolor y tristeza que todos, y a partir de ahora, la FCRF activa un proceso de análisis profundo sobre los aspectos deportivos, estructurales y operativos que marcaron esta eliminatoria, el cual estará orientado a fortalecer el modelo de selecciones nacionales, optimizar la captación de talento y asegurar una planificación más sólida para los próximos ciclos”, finalizó.

