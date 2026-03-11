Italia sacude al mundo del béisbol al derrotar a Estados Unidos

La sorprendente selección de Italia dio la sorpresa del año y tal vez del siglo dentro del Clásico Mundial de Béisbol al derrotar 8-6 a la poderosa escuadra de los Estados Unidos, repleta de súper estrellas y ganadores de premios MVP.

La caída del “Team USA” la noche del martes en Houston ante una novena de jugadores poco conocidos en las Ligas Mayores sacudió al mundo del béisbol. Pero el grado de incredulidad aumentará de manera dramática este miércoles si Estados Unidos, el mayor favorito para obtener la corona del Clásico Mundial de Béisbol 2026, queda eliminado del torneo en el partido final del Grupo B, cuando Italia se enfrente a México.

Italia mejoró a récord de 3-0 en este Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos quedó con 3-1 y luego sigue México con 2-1. Un triunfo italiano ante la selección azteca los calificaría como primeros de grupo y eliminaría a México, dejando a EE.UU. como segundo. Gran Bretaña (1-3) y Brasil (0-4) ya habían quedado eliminados.

TEAM ITALY SHOCKS THE BASEBALL WORLD! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/65hmK0Fuvl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

¿Qué pasaría si México vence a Italia en el cierre del grupo?

Pero si México gana el partido, los tres equipos acabarían la fase de grupos con el mismo récord (3-1) y entonces las posiciones se definirían por criterios de desempate, específicamente por el cociente de carreras permitidas entre outs conseguidos en los partidos entre los equipos empatados.

Si México vence a Italia y esta última no permite más de cuatro carreras, la selección de Estados Unidos quedará eliminada y entonces México e Italia avanzarán a cuartos de final en ese orden. EE.UU. permitió 11 carreras combinadas (en 54 outs) contra Italia y México. Italia ha permitido 6 carreras (27 outs) antes del juego contra el equipo tricolor y México ha recibido 5 (24 outs) más las que le anote la escuadra europea.

Cabe mencionar que México obtendrá su boleto a cuartos de final al ganar por cualquier marcador en virtud de que su cociente sería menor del de los italianos.

El tenso panorama para Estados Unidos se vuelve aún más sufrido al confirmarse tras el juego del martes que el manager Mark DeRosa creía que su equipo ya había asegurado su lugar en la siguiente ronda tras la victoria del lunes frente a los mexicanos. Él mismo pareció admitirlo en la conferencia de prensa.

“I misspoke… Completely misread the calculations.”



Manager Mark DeRosa confirms he did not know Team USA could still be eliminated during pool play pic.twitter.com/n5Gbo3SxcB — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 11, 2026

El ataque italiano contra Estados Unidos

La novena italiana logró su hazaña en Houston atacando pronto con jonrones, aprovechando a cabalidad los descuidos de pitcheo y de fildeo de Estados Unidos, y aguantando la furiosa embestida estadounidense en los innings finales.

El relevista Greg Weissert ponchó a Aaron Judge, el capitán, con un corredor a bordo en la novena entrada para finalizar el juego. Un jonrón de la súper estrella de los Yankees habría empatado el partido.

Kyle Teel abrió la pizarra con jonrón en el segundo inning contra el abridor Nolan McLean, y casi enseguida, Sam Antonacci también se voló la barda con un hombre en base para poner el 3-0 frente al pitcher de los Mets de Nueva York.

Otro cuadrangular, esta vez de Jac Caglianone contra Ryan Yarbrough luego de que el pitcher zurdo había caminado a Teel, aumentó la ventaja de los campeones europeos a 5-0 en la cuarta entrada y la sorpresa empezaba a cobrar forma.

Jac Caglianone shows off the pop!



(World Baseball Classic x @CapitalOne) pic.twitter.com/9sdDd0JKOL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Y mientras el imponente lineup de las barras y las estrellas era dejado en blanco por el afinado abridor Michael Lorenzen (4.2 innings, 2 hits), Italia seguía hundiendo más al gran favorito del torneo.

Un mal tiro a segunda base del relevista Brad Keller en una rola ideal para doble play permitió que se anotara la sexta carrera y además puso la mesa para dos anotaciones más que a la postre marcaron la diferencia, una por elevado de sacrificio de Dante Nori y otra por wild pitch del propio lanzador de los Phillies.

La reacción de Estados Unidos fue furiosa, pero insuficiente

El 8-0 en la sexta lucía irreversible. Pero Estados Unidos lo hizo interesante al anotar en cada una de las cuatro entradas finales, incluyendo un jonrón de tres carreras de Pete Crow-Armstrong en la séptima que puso el marcador 8-4 y otro batazo -solitario- de la nueva estrella de los Cubs en la novena para poner el juego 8-6.

Bobby Witt Jr. se embasó con un out en la novena para traer a home la potencial carrera del empate, pero el relevista Weissert, de los Red Sox, ponchó a Gunnar Henderson y luego a Aaron Judge para firmar el mejor triunfo de la historia del béisbol de Italia y apagar al público en el estadio de los Astros, mismo lugar donde este miércoles se definirá qué equipos siguen con vida.

Todo puede pasar.

