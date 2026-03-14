Italia imparable: elimina a Puerto Rico y se mete a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Italia continúa sorprendiendo en el Clásico Mundial de Béisbol. El equipo europeo derrotó 8-6 a Puerto Rico en los cuartos de final y aseguró su lugar en las semifinales del torneo, prolongando una racha perfecta que ahora alcanza cinco victorias consecutivas.

El triunfo representa un momento histórico para la novena italiana, que por primera vez consigue avanzar a esta instancia del campeonato. Con un récord de 5-0 en la competencia, el equipo se prepara ahora para disputar su siguiente partido en Miami frente al ganador del duelo entre Japón y Venezuela.

El partido disputado en Houston tuvo momentos de tensión hasta el final. Aunque Italia tomó ventaja temprano, Puerto Rico logró reaccionar en los últimos episodios y acercarse en el marcador antes del cierre definitivo.

Una ventaja temprana que marcó el rumbo del partido

El encuentro comenzó con una sorpresa para los italianos. En el primer turno del partido, Willi Castro conectó un cuadrangular que colocó a Puerto Rico arriba en el marcador.

Sin embargo, la respuesta de Italia llegó inmediatamente en la parte baja del primer inning. La ofensiva europea produjo cuatro carreras en esa entrada inicial, tomando una ventaja que ya no volvería a perder durante el resto del encuentro.

Entre las figuras del ataque destacó J.J. D’Orazio, quien conectó un doble que impulsó tres carreras. Andrew Fischer también aportó ofensivamente con dos impulsadas.

La ventaja italiana se amplió más adelante en el juego, particularmente en la cuarta entrada. En ese momento, el equipo logró llenar las bases tras recibir tres boletos consecutivos. En la jugada siguiente, Fischer envió una pelota hacia el jardín derecho que fue atrapada por un aficionado que se extendió sobre la barda. La interferencia fue sancionada y el bateador recibió un doble que permitió aumentar la diferencia en el marcador.

Posteriormente, D’Orazio conectó otro doble que remolcó dos carreras adicionales, colocando el marcador 8-2.

Puerto Rico reaccionó, pero Italia resistió

El conjunto puertorriqueño intentó cambiar el rumbo del partido en el octavo inning. Durante esa entrada logró producir cuatro carreras que redujeron la distancia a solo dos anotaciones.

Eddie Rosario impulsó una carrera mediante una jugada de selección, mientras que Joe La Sorsa lanzó un wild pitch que permitió otra anotación. Más adelante, Christian Vázquez conectó un sencillo que llevó dos corredores al plato.

A pesar de la presión ofensiva, Italia logró mantener la ventaja.

El lanzador Greg Weissert fue el encargado de cerrar el encuentro. En el noveno inning permitió un sencillo con dos outs, pero luego retiró a Nolan Arenado con un rodado que puso fin al partido.

El triunfo también quedó registrado a nombre del abridor Sam Aldegheri, quien había recibido el cuadrangular inicial de Castro pero logró mantener el control del juego durante su salida.

Con esta victoria, Italia elimina a Puerto Rico del torneo y se instala entre los cuatro mejores equipos del Clásico Mundial de Béisbol, manteniendo intacto su invicto en la competencia.

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