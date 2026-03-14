Estados Unidos enfrenta a República Dominicana en semifinales: cuándo juegan y dónde ver

El Clásico Mundial de Béisbol ya tiene definido uno de los duelos que marcarán la recta final del torneo. Estados Unidos y República Dominicana aseguraron su presencia en las semifinales tras superar sus respectivos compromisos de cuartos de final, por lo que ahora se preparan para un enfrentamiento directo que definirá a uno de los finalistas del campeonato.

El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo de 2026 en el loanDepot Park de Miami, estadio de los Miami Marlins. El ganador de este partido obtendrá el boleto a la gran final del torneo, en un duelo que reúne a dos de las selecciones más competitivas del béisbol internacional.

Ambos equipos alcanzaron esta instancia después de superar desafíos distintos en sus series de cuartos. Mientras República Dominicana consiguió una victoria amplia, Estados Unidos tuvo que resistir una reacción rival antes de asegurar su clasificación.

Cómo llegan ambos equipos a la semifinal

La selección dominicana avanzó tras imponerse por nocaut 10-0 a Corea del Sur en el loanDepot Park de Miami. El juego terminó en la séptima entrada luego de aplicarse la regla de la piedad.

El único cuadrangular del equipo caribeño fue conectado por Austin Wells, batazo que selló la diferencia definitiva en el marcador. Con ese resultado, República Dominicana alcanzó su quinto triunfo consecutivo en la competencia.

Además, el conjunto dominicano igualó una marca histórica del torneo al registrar 14 jonrones, cifra que previamente había establecido México en la edición de 2009 del Clásico Mundial de Béisbol.

Por su parte, Estados Unidos aseguró su lugar en semifinales luego de derrotar 5-3 a Canadá en el Daikin Park de Houston. El equipo estadounidense tomó ventaja temprana y llegó a colocarse arriba 5-0 en el marcador.

Canadá redujo la diferencia en la sexta entrada gracias a un jonrón de dos carreras de Bo Naylor, lo que acercó el marcador a 5-3. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para revertir el resultado.

En los episodios finales, los relevistas Bednar, Whitlock y Miller se encargaron de preservar la ventaja estadounidense y cerrar el encuentro.

Fecha, horario y dónde ver el partido

El enfrentamiento entre República Dominicana y Estados Unidos está programado para el domingo 15 de marzo de 2026. El primer lanzamiento se realizará a las 8:00 de la noche, hora del Este de Estados Unidos, y 5:00 de la noche, hora del Pacífico.

El horario del partido también se ajusta para diferentes regiones: a las 6:00 PM en la Ciudad de México, 9:00 PM en países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, y a la 1:00 de la madrugada del 16 de marzo en España.

En cuanto a la transmisión televisiva, el encuentro podrá verse en Estados Unidos a través de FS1 en inglés y FOX Deportes en español. En República Dominicana estará disponible mediante Coral 39 y Teleantillas Canal 2.

Para el resto de América Latina, la cobertura será realizada por ESPN, además de la plataforma de streaming Disney+. En Venezuela el partido también será transmitido por Venevisión, Televen e IVC, mientras que en México la señal estará a cargo de TelevisaUnivision.

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