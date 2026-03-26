Dodgers debutan con triunfo guiados por bate del cubano Andy Pages

En un estadio repleto y que ahora tiene nuevo nombre, los Dodgers de Los Ángeles abrieron la defensa de su bicampeonato con una actuación balanceada y convincente la tarde-noche del jueves contra los Diamondbacks de Arizona, a quienes derrotaron 8-2 ante casa llena y en un ambiente muy festivo.

Andy Pages, el pelotero cubano al que el manager Dave Roberts mencionó en una charla con La Opinión como el jugador al que quiere ver despegar en 2026, dio el batazo más importante del partido: un jonrón de tres carreras para dar la voltereta en la pizarra en un quinto inning de cuatro anotaciones para Los Ángeles.

Arizona no tuvo respuesta después de ese cañonazo de Pages contra el as de las serpientes, Zac Gallen. Y más tarde los campeones del mundo armaron otro rally de cuatro carreras para asegurar el primer triunfo. Al no haber reacción del equipo visitante, Roberts pudo reservar a su nuevo cerrador de lujo, el boricua Edwin Díaz, quien no vio acción.

Fiesta de campeonato y buena apertura de Yamamoto

Antes del juego 1 de los 162 programados de la temporada, los Dodgers celebraron con su afición el título obtenido el año pasado contra Toronto. La ceremonia en el ahora llamado UNIQLO Field at Dodger Stadium tras el acuerdo con la marca japonesa de ropa incluyó a Jaime Jarrín y Steve Garvey develando el noveno pendón de campeones de la franquicia, además de un recorrido en auto convertible de los trofeos de las pasadas Series Mundiales en manos de Freddie Freeman y Miguel Rojas.

Más tarde, Yoshinobu Yamamoto puso en marcha la campaña en Los Ángeles y el japonés, MVP del pasado Clásico de Otoño, respondió con una actuación muy sólida a pesar de que el primer bateador, Ketel Marte, le hizo trabajar con 10 lanzamientos antes de poncharlo. Tres pitcheadas después se presentó el primer reto del año en Los Ángeles por marcación de bolas y strikes.

El umpire Andy Fletcher señaló strike cantado para el bateador Corbin Carroll, pero la repetición mostró que la pelota de Yamamoto se había quedado alta, así que el strike y ponche se anularon. El abridor de los Dodgers de todos modos dominó a Carroll y más tarde atrapó a Geraldo Perdomo, quien le bateó hit, en un intento de robo de base.

Perdomo, sin embargo, abrió el marcador en la cuarta entrada con un jonrón de dos carreras contra Yamamoto, un batazo indiscutible por el jardín derecho. Fue todo el daño recibido por el as derecho, quien tiró 6 innings en 5 hits, 2 carreras, 6 ponches y 0 bases por bolas.

Andy for the lead! pic.twitter.com/uUhvg76ish — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 27, 2026

Los dos grandes rallies de los Dodgers

En la quinta entrada hizo explosión el poderoso lineup de los Dodgers. Max Muncy y Teoscar Hernández abieron con sencillos y vino Andy Pages con un batazo de 400 pies por encima de la barda del izquierdo-central en cuenta de 1 y 2. El lanzamiento no fue malo, pero el cubano enganchó perfecto la pitcheada abajo y adentro del as de los Diamondbacks para poner el marcador 3-2 en un abrir y cerrar de ojos.

Los Dodgers llenaron las bases y de paso se deshicieron de Gallen, quien les ha pitcheado muy bien a lo largo de su carrera. Will Smith puso el 4-2 con una rola de infieldhit por la raya de la primera base, impulsando a Miguel Rojas.

En la parte baja del séptimo inning, los Dodgers sentenciaron el juego con otras cuatro carreras. El debutante Kyle Tucker, uno de los dos fichajes estelares del club, se estrenó con doble por el callejón del derecho para remolcar a Shohei Ohtani, quien había recibido pelotazo del relevista Taylor Clarke.

Mookie Betts siguió con sencillo para hacer el 6-2 y dos bateadores después apareció Smith, el hombre del jonrón ganador de la Serie Mundial, con su primer vuelacercas del año para el remache de 8-2 al llevarse a un corredor a bordo.

Tres relevistas de los Dodgers (Blake Treinen, Will Klein y Tanner Scott) se combinaron para 3 entradas en solo un hit, mientras Pages, el hombre de la jornada, se lucía con brillante atrapada como jardinero central deslizándose tras un largo recorrido detrás del infield.

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