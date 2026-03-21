Chris Taylor, campeón de Serie Mundial, dejado en libertad por los Angels

A pocos días del inicio de la nueva temporada de las Grandes Ligas, Chris Taylor quedó nuevamente en el mercado de agentes libres tras no asegurar un lugar en el roster de Los Angeles Angels. El pelotero, con experiencia de una década en MLB, decidió salir de la organización luego de ser informado de que no formaría parte del equipo principal.

El movimiento se produjo justo antes del Opening Day, en un momento clave para la definición de plantillas. Según se reportó, Taylor optó por abandonar el acuerdo que tenía con la franquicia californiana tras conocer la decisión deportiva.

El jugador había llegado a los Angels con un contrato de ligas menores previo al entrenamiento de primavera, luego de cerrar su etapa con Los Angeles Dodgers. Durante el tramo final de la temporada 2025 permaneció en la organización angelina, buscando recuperar continuidad.

Rosenthal: Chris Taylor opts out of deal with the Angels.



He was informed he won't make the Opening Day roster. — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 20, 2026

Antes de ese escenario, el propio Taylor había dejado claro que su intención era seguir activo en el béisbol profesional. “Oh no, sigo jugando”, dijo Taylor a David Vassegh en Dodger Talk. “No me desconectes todavía, Vassegh. No, sigo jugando. Estoy aquí en Arizona entrenando. Ya sabes, yo… no sé dónde será todavía, obviamente con la agencia libre como está, pero voy a estar jugando nuevamente esta próxima temporada”.

Un paso breve por los Angels marcado por lesiones

El paso de Taylor por los Angels en 2025 estuvo condicionado por problemas físicos que limitaron su participación. Solo disputó 30 juegos durante esa campaña, con dificultades para mantenerse disponible de manera continua.

Una fractura en la mano, producto de un pelotazo en un encuentro ante los Athletics, lo llevó a la lista de lesionados en junio. Tras su regreso, volvió a resentirse poco tiempo después, lo que derivó en una nueva ausencia.

En ese periodo, registró dos cuadrangulares y diez carreras impulsadas en 78 turnos al bate. Sus números ofensivos reflejaron una línea de .179/.278/.321, en un contexto donde no logró consolidarse dentro del equipo.

Antes de su salida de los Dodgers, Taylor había iniciado su décima temporada con la organización, donde construyó gran parte de su trayectoria. Con ese equipo consiguió dos títulos de Serie Mundial, en 2020 y 2024, además de participar en un Juego de Estrellas.

Su mejor campaña llegó en 2017, cuando conectó 21 jonrones, impulsó 73 carreras y alcanzó un OPS de .850. A lo largo de su etapa con los Dodgers, acumuló 108 cuadrangulares y 423 carreras impulsadas en más de mil apariciones.

Por ahora, el jugador no ha definido cuál será su próximo destino en las Grandes Ligas, aunque su salida de los Angels abre la puerta a nuevas oportunidades de cara a la temporada.

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