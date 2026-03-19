Venezuela decreta el Día Nacional del Béisbol tras histórico triunfo en el Clásico Mundial

La selección de béisbol de Venezuela marcó un antes y un después en su historia deportiva, y ahora ese logro tendrá un lugar permanente en el calendario. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación del Día Nacional del Béisbol, que se celebrará cada 17 de marzo, en honor a la primera conquista del país en un Clásico Mundial de Béisbol.

Un título histórico que cambia el béisbol venezolano

La decisión llega tras la victoria 3-2 de Venezuela sobre Estados Unidos en la final disputada en Miami, un resultado que desató la euforia nacional y consolidó al béisbol como símbolo de identidad.

El triunfo en el LoanPark no solo representó el primer campeonato mundial para la novena venezolana, sino que también elevó el impacto del béisbol venezolano a nivel internacional.

Día Nacional del Béisbol: feriado y celebración en todo el país

Durante un acto en el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez explicó que el nuevo día festivo del béisbol será no laborable —salvo para servicios esenciales— y contará con actividades en todo el territorio.

La mandataria subrayó que esta iniciativa busca rendir homenaje a los protagonistas del campeonato y fortalecer el arraigo del deporte en la sociedad.

“Paseo de las Estrellas”: homenaje eterno a los campeones

Uno de los anuncios más llamativos fue la creación de un “Paseo de las Estrellas” del béisbol venezolano, que se ubicará en la Plaza de la Juventud en Caracas.

Este espacio destacará a los jugadores que hicieron historia en el torneo y nació a partir de una propuesta del pelotero Ronald Acuña Jr., quien sugirió replicar un modelo similar al Paseo de la Fama de Hollywood, pero dedicado al deporte nacional.

Impacto en la afición: celebración masiva y orgullo nacional

El anuncio fue recibido con entusiasmo por miles de aficionados que salieron a las calles de Caracas para acompañar la presentación del trofeo.

El impacto del título mundial de Venezuela y la instauración del Día Nacional del Béisbol refuerzan el papel del deporte como uno de los pilares culturales del país.

Un símbolo de unidad para el deporte venezolano

Con este decreto, el 17 de marzo queda oficialmente marcado como una fecha clave para el deporte nacional, recordando la hazaña histórica y consolidando al béisbol como un elemento de unión para millones de venezolanos.

La medida no solo celebra una victoria deportiva, sino que proyecta el legado de una generación que llevó al país a lo más alto del béisbol mundial.

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