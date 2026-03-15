Estados Unidos alcanza su tercera final consecutiva de Clásico Mundial de Béisbol

Por tercera edición consecutiva, la selección de Estados Unidos jugará la final del Clásico Mundial de Béisbol luego de derrotar 2-1 a República Dominicana este domingo en las semifinales del torneo, disputadas en el loanDepot Park de Miami.

Dos jonrones en solitario de Gunnar Henderson y Roman Anthony fueron suficientes para remontarle el marcador a una República Dominicana de Albert Pujols que, pese a un cuadrangular de Junior Caminero, no pudieron aprovechar las oportunidades para anotar en carrera cuando tuvieron hombres en posición anotadora.

El equipo dirigido por Mark DeRosa jugará la final del mundo este martes frente al ganador del duelo entre Italia y Venezuela.

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