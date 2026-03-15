Venezuela elimina a Ohtani y destrona a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol

Tres años después de que sobre el mismo diamante le dio a Japón la corona mundial, Shohei Ohtani fue dominado para el out 27 por el pitcheo de Venezuela, que de esa manera obtuvo su boleto a la siguiente ronda al eliminar del Clásico Mundial de Béisbol a los monarcas defensores en Miami.

Ronald Acuña Jr., Maikel García y Wilyer Abreu batearon jonrones y la selección de Venezuela, apoyada en una labor impecable de su bullpen, ganó 8-5 para avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, donde se medirá a la sorprendente Italia. El partido será la noche del lunes también en el LoanDepot Park de Miami.

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Abajo 5-2 en la pizarra, Venezuela atacó al pitcheo de relevo japonés con jonrones, que han llovido en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Primero fue Maikel García, de los Royals de Kansas City, con un batazo de dos carreras en la quinta entrada y un inning después Wilyer Abreu, de los Red Sox de Boston, hizo explotar a la afición venezolana con bombazo de tres anotaciones para dar la voltereta a la pizarra (7-5).

El jonrón de Abreu, jugador de los Red Sox de Boston, contra el lanzador y derrotado Hiromi Itoh, aterrizó en el segundo piso del estadio por el jardín derecho.

WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

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Venezuela agregó otra carrera contra el vapuleado bullpen japonés cuando el relevista Atsuki Taneishi hizo un mal tipo a segunda base en una revirada, permitiendo al corredor Ezequiel Tovar anotar el 8-5 ya en la octava entrada.

Daniel Palencia, sexto relevista de Venezuela, retiró la novena entrada para dar inicio a la celebración venezolana. Ohtani, quien ponchó a Mike Trout para el último out del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, elevó a las paradas cortas para el final del partido del sábado.

La gran promesa del poderoso béisbol de Venezuela finalmente se materializó ante una audiencia global, ganando con autoridad un partido durísimo. Nadie puede descartar al equipo manejado por Omar López.

Show de Acuña y Ohtani en el primer inning

El juego comenzó con juegos pirotécnicos. Las mayores estrellas de ambos equipos abrieron el partido con sendos jonrones.

Two MVPs

Two leadoff home runs



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Primero fue Ronald Acuña Jr. al conectar contra el estelar Yoshinobu Yamamoto por el jardín central-derecho para abrir el marcador. Pero minutos más tarde, Shohei Ohtani respondió con la misma moneda en contra del pitcher abridor Ranger Suárez al volarse la barda del derecho para empatar el marcador 1-1.

Yamamoto, el MVP de la Serie Mundial para los Dodgers, fue conectado fuertemente por Venezuela en los primeros episodios. Ezequiel Tovar conecto doble contra la barda del central en la segunda entrada y anotó con doble de Gleyber Torres, un batazo que también estuvo a punto de irse del otro lado.

Yamamoto duró en la loma 4 entradas (69 lanzamientos), 4 hits, 2 carreras, 5 ponches y 1 base por bolas. No tuvo decisión.

SHOTA MORISHITA THREE-RUN HOME RUN 🤯



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Japón montó un rally de cuatro anotaciones en la tercera entrada. Teruaki Sato impulsó una carrera para poner el juego 2-2 con doble y luego vino Shota Morishita con jonrón de tres carreras por la esquina del izquierdo para adelantar a su equipo 5-2 frente al zurdo Suárez, quien fue removido luego de solo 2.2 innings.

Pero luego de ese rally en la tercera, la ofensiva de Japón fue mantenida bajo control para que el equipo sudamericano celebrara el boleto a las semifinales.

Enmanuel de Jesús fue el pitcher ganador con 2.1 innings. Seis relevistas venezolanos se combinaron para 6.1 entradas en blanco y solo 4 hits.

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