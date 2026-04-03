Shohei Ohtani por fin despierta en 2026 con su primer jonrón

Luego de seis partidos en los que su bate estuvo muy silencioso, Shohei Ohtani hizo ruido este viernes en la capital del país para liderar el triunfo de los Dodgers, que estrenaron sus nuevas casacas de visitantes.

Shohei Ohtani bateó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada y otros cuatro Dodgers se volaron la barda para derrotar a los Nationals de Washington 13-6 en el primer juego del año en gira para los campeones reinantes de las Ligas Mayores.

Ohtani y los Dodgers se vieron el viernes como el equipo que su manager Dave Roberts anticipo en una íntima charla con La Opinión antes de la temporada. Los Ángeles está en posición de hacer historia este año.

El primer jonrón de Ohtani tras lento inicio en 2026

Abajo en la pizarra 3-0 por el cuadrangular de C.J. Abrams contra el abridor Emmet Sheehan en el primer inning, los Dodgers despertaron a la ofensiva con el bombazo de Shohei Ohtani, su primero del año, para llevarse por delante a Teoscar Hernández y Andy Pages.

El batazo de Ohtani, quien tenía un promedio de bateo raquítico antes del juego (.167) al sumar apenas tres hits en la joven campaña, fue de 401 pies por el jardín derecho en contra del abridor Miles Mikolas, quien fue vapuleado en el partido (11 carreras limpias en 4.1 entradas). Poco después, Mookie Betts dio cuadrangular de dos anotaciones y adelantó a Los Ángeles 5-3.

Más cañonazos de los Dodgers en la capital

Los Dodgers llegaron a su primer juego en gira de la campaña con tan solo 10 carreras anotadas en sus anteriores cuatro partidos, incluyendo dos derrotas en casa ante Cleveland esta semana. Pero las cosas cambiaron en el juego de apertura de los Nationals.

El cubano Andy Pages bateó su segundo jonrón de la temporada en la cuarta entrada, bueno para dos carreras, y Freddie Freeman agregó dos anotaciones en la quinta gracias a su segundo vuelacercas, poniendo el marcador 9-4.

The first homer in Dodger Blue for Kyle! pic.twitter.com/OlG88SC2Jd — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 3, 2026

Kyle Tucker se estrena como jonronero con L.A.

Todavía vino Kyle Tucker en la séptima para conectar el quinto jonrón de los Dodgers en el partido y su primero con la franela angelina, agregando a la paliza. Tucker acabó con tres hits en seis turnos. Pages y Hernández también batearon tres imparables.

Sheehan, el pitcher abridor de los Dodgers, lanzó 5.2 innings con 7 hits y 4 carreras limpias para agenciarse el triunfo, el quinto de Los Ángeles a cambio de dos descalabros. Washington cayó a récord de 3-4.

Los Dodgers vistieron sus casacas azules que han sido incorporadas a la rotación regular de uniformes de visitantes para esta temporada.

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