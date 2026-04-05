Dodgers pierden a Mookie Betts por varias semanas debido a lesión

Los Angeles Dodgers deberán reorganizar su alineación tras confirmarse la baja de Mookie Betts, quien fue colocado en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo derecho. El anuncio lo realizó el mánager Dave Roberts este domingo, luego de los estudios médicos que determinaron la gravedad del problema físico.

El equipo estima que el campocorto estará fuera de actividad entre cuatro y seis semanas, aunque el propio Roberts expresó dudas sobre el tiempo exacto de recuperación, de acuerdo con reportes del Orange County Register.

Roberts: Mookie Betts to be placed on IL with strained oblique, via @ByJackHarris.



Hyeseong Kim recalled from Triple-A. pic.twitter.com/fAhGbzCVFK — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 5, 2026

La lesión se originó durante el juego del sábado frente a los Washington Nationals, encuentro que terminó con victoria de 10-5 para Los Ángeles. Betts abandonó el campo tras la primera entrada, inicialmente por molestias en la parte baja de la espalda. Sin embargo, una resonancia magnética descartó esa hipótesis y confirmó el daño en el oblicuo.

El dirigente explicó que la molestia habría ocurrido durante un “checked swing” en su turno al bate en ese mismo inning.

Ajustes en la alineación y movimiento en el roster

Antes de salir del juego, Betts había comenzado como titular en el campocorto y ocupando el tercer turno en el orden ofensivo. En su única aparición en el plato recibió base por bolas y logró anotar gracias a un doble productor de dos carreras de Freddie Freeman.

Tras su salida, Miguel Rojas tomó su lugar en el campo, posición que también ocupó como titular en el compromiso del domingo.

La ausencia de Betts obligó a la organización a realizar un movimiento inmediato. Los Dodgers ascendieron al infielder Hyeseong Kim desde las Ligas Menores para cubrir el espacio disponible en el roster de Grandes Ligas.

El pelotero de 33 años venía de disputar 150 juegos durante la temporada 2025. Aunque su rendimiento en la postemporada fue irregular, participó en una jugada clave durante el séptimo partido de la Serie Mundial, iniciando una doble matanza 6-6-3 que aseguró la victoria del equipo.

En el inicio de la actual campaña, Betts registra un promedio de bateo de .179, con dos cuadrangulares y siete carreras impulsadas.

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