Barcelona gana con gol agónico y pasa al liderato momentáneo en LaLiga

El FC Barcelona logró una victoria de infarto (2-1) sobre el Girona en el Estadio Olímpico Lluís Companys, gracias a un gol del uruguayo Ronald Araujo en el minuto 94.

El central, que terminó jugando como delantero centro, dio tres puntos vitales a los azulgranas en un duelo que pone a FC Barcelona en el liderato momentáneo, antes de que juegue el Real Madrid.

En un giro táctico al puro estilo cruyffista, el técnico alemán Hansi Flick decidió colocar a Araujo como ‘9’ en los últimos minutos. Tras un centro preciso de Frenkie de Jong, el defensor uruguayo cazó el balón en el área y sentenció el partido con un cabezazo que hizo vibrar Montjuïc.

“Fue un final de locura. Araujo se vistió de delantero y resolvió un partido que parecía condenado al empate”, comentaron los medios tras el duelo.

Con este triunfo, el Barça se mantiene en la pelea por LaLiga, aunque sigue dejando dudas en su funcionamiento colectivo.

Pedri abrió el marcador y Witsel empató

El conjunto azulgrana comenzó dominando y se adelantó gracias a un gol de Pedri (minuto 13), quien definió con clase dentro del área tras una gran jugada individual.

Sin embargo, el Girona reaccionó rápido y empató por medio de Axel Witsel (minuto 20), autor de una espectacular chilena que sorprendió a Szczesny.

A partir de ahí, el Barça se desdibujó. El equipo de Míchel perdonó al menos cuatro ocasiones claras antes del descanso: Vanat, Bryan Gil, Portu y el propio Witsel tuvieron en sus botas la ventaja, pero la falta de puntería evitó la remontada visitante.

El técnico también sorprendió con algunos ajustes tácticos: Cubarsí como central diestro, De Jong adelantado como mediapunta y un bloque más compacto para intentar controlar las transiciones del Girona.

Flick, expulsado antes del Clásico

El triunfo del Barça terminó con polémica, ya que Hansi Flick fue expulsado en los minutos finales por protestar una decisión arbitral. El técnico alemán no podrá estar en el banquillo el próximo 26 de octubre, cuando los azulgranas visiten al Real Madrid.

El Madrid podrá recuperar el liderato este domingo cuando enfrente al Getafe como visitante.

