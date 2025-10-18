Fernando Gago reacciona a la nueva caída del Necaxa que los hunde en la tabla

Fernando Gago no ha tenido un agradable regreso al fútbol mexicano. El argentino ahora dirige a los Rayos del Necaxa después de su primera experiencia con las Chivas de Guadalajara. El Necaxa viene de perder 5-3 contra los Tigres de la UANL y Gago se hizo responsable.

La defensa de los Rayos del Necaxa sigue sin ser estable. El conjunto de Fernando Gago no supo sobrellevar un partido en el que el rival intentó hasta 19 remates. El Necaxa volvió a perder y Gago se responsabilizó sobre ello.

“La verdad es que las derrotas duelen. Desde los puntos es una muy mala campaña, ya lo vengo diciendo y está claro que soy el responsable. Hoy creo que el partido tuvo varios momentos donde creo que lo tuvimos controlado, nos pusimos en el marcador, nos volvemos a empatar, cometemos errores en situaciones muy claves, entonces eso nos está costando muchísimo”, dijo el argentino.

🟢 Fernando Gago, DT de Necaxa, asume la responsabilida de la derrota ante Tigres. "Cada error es un gol del rival, en estos futboles se juega con el resultado".



📹 @betofloresRG690

Los Rayos del Necaxa no supieron administrar su ventaja ni jugar con el marcador a su favor. Diber Cambindo adelantó a los visitantes a los 18 minutos del partido, pero en cuestión de 12 minutos, los Tigres le dieron la vuelta el marcador con goles Juan Brunetta. Diber Cambindo igualó las acciones en el tiempo agregado de la primera mitad, pero antes de irse al descanso el Necaxa volvió a conceder otro gol.

“A ver, tranquilo no me deja jugar resultados malos. Nosotros veníamos con la ilusión de sumar y eso es lo que veníamos a buscar. Creo que, vuelvo a repetir y vuelvo a decir lo mismo que dije recién, hubo momentos que lo tuvimos ese partido, lo controlamos, lo jugamos como queríamos jugarlo, pero bueno, lamentablemente tenemos un resultado en contra“, agregó.

Con la derrota ante los Tigres de la UANL ya son 4 caídas de forma consecutiva. El conjunto de Fernando Gago ha recibido 12 goles en estos últimos encuentros.

De hecho, si se suman los 11 últimos partidos del Necaxa por la Liga MX, los Rayos sólo acumulan 1 triunfo. En esta cantidad de tiempo han recibido hasta 22 goles. El Necaxa posee la tercera peor defensa de todo el Apertura 2025.

Tabla de posiciones Apertura 2025

