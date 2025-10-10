Santiago Giménez se beneficiaría de problemas en el vestidor del AC Milan

Santiago Giménez, delantero del AC Milan, sería el beneficiado en el ataque del cuadro rossoneri por el problema interno que envuelve al técnico Massimiliano Allegri y al delantero portugués Rafael Leao, quien supuestamente tuvo una fuerte discusión después del empate 0-0 con el Juventus de Turín.

Lo anterior fue dado a conocer por el periódico La Gazzetta dello Sport, que destacó que después del resultado contra La Vecchia Signora, el cotizado estratega italiano criticó el rendimiento del atacante lusitano con quien no está muy conforme, sobre todo por su actitud después de que Allegri ha optado por Giménez.

Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan. Rafa a un bivio: se non svolta, sta fuori https://t.co/BULA61dLYY — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 8, 2025

Giménez, después de un inicio lento y varias críticas del mismo entrenador, ha empezado a tomar confianza y protagonismo en la delantera de los milanistas al grado de que provocó el penal que falló el norteamericano Christian Pulisic y estuvo a punto de anotar dos goles que le habrían terminado por consolidar en la ansiada titularidad.

Leao no ha visto mucha acción debido a un problema en el gemelo derecho que solo le ha permitido jugar pocos minutos contra el Napoli el 28 de septiembre y el pasado domingo contra el Juventus, pero en este último juego dejó inconforme al entrenador del AC Milan, sobre todo porque sacrificó de la cancha a Giménez cuando realizaba uno de sus mejores partidos.

Estos factores generaron que se provocara un corto circuito entre Allegri y Leao, al grado de que las cámaras de la cadena DAZN captaron un instante en el desarrollo del juego en la ciudad de Turín donde el delantero portugués se acerca al entrenador y este le responde enojado “No me molestes”, para posteriormente en el desarrollo de las acciones el artillero de la selección de Portugal falló una opción clara de anotar gol provocando el enojo del estratega.

📑 @lucabianchin7 in @Gazzetta_it this morning: Leão began the season as the team’s star, but in the 3-5-2 system, there’s only room for one forward alongside Pulisic. And the Giménez–Nkunku duo poses a real threat: Santiago brings relentless energy, and Christopher has top-level… pic.twitter.com/Xd5QXgMMzI — Milan Posts (@MilanPosts) October 9, 2025

Por lo pronto Santiago Giménez parece tener despejado el terreno en la titularidad, con Christopher Nkunku en modo revulsivo, provocando que la competencia se le ponga complicada a Rafael Leao, sobre todo por la formación que utilizan de 3-5-2, en donde solo existe cabida para un delantero que haga pareja adelante al americano Pulisic, por lo cual, el artillero mexicano parece la mejor opción.

Seguir leyendo:

– Pulisic desperdició penal generado por Santiago Giménez y el Milan empató ante la Juventus

-Santiago Giménez podría pelear su puesto con Robert Lewandowski

– Pulisic anota para el Milan y Santi Giménez vuelve a quedar en seco frente al Nápoli





