Pulisic desperdició penal generado por Santiago Giménez y el Milan empató ante la Juventus

El Milan no pudo aprovechar su oportunidad para subirse a la cima del campeonato italiano. Este domingo empató 0-0 ante la Juventus en Turín, en un duelo intenso, táctico y con emociones que dejaron al conjunto ‘rossonero’ en la tercera posición de la Serie A. La figura negativa del encuentro fue Christian Pulisic, quien desperdició un penal clave que pudo cambiar el rumbo del partido.

El penal fue provocado por el mexicano Santiago Giménez, quien generó la falta dentro del área tras un leve agarrón de Kelly que el árbitro no dudó en sancionar. La decisión fue protestada por los jugadores de la Juve, pero el colegiado mantuvo su postura.

Pulisic, el encargado habitual desde el punto de penalti, tomó la responsabilidad con Rafael Leao en el banquillo, aún recuperándose de una lesión. Sin embargo, su disparo fue demasiado alto y ni siquiera encontró la portería defendida por Di Gregorio.

El Milan pierde el liderato; la Juventus sigue sin ganar

Más allá del fallo, el Milan mostró una versión competitiva en el Juventus Stadium. Venía de vencer al Napoli en la jornada anterior y logró rescatar un empate ante un rival directo, aunque el resultado deja un sabor amargo al no haber capitalizado las oportunidades. Leao también desperdició un par de ocasiones claras, una en la primera mitad frente al arco y otra en un mano a mano que terminó en nada.

Por su parte, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri volvió a demostrar su estilo conservador, basado en la solidez defensiva y en aprovechar los errores del rival. La Juventus, que suma cinco empates consecutivos entre Serie A y Champions League, no logra encontrar la contundencia que lo caracterizó en otras temporadas. Tudor, su entrenador, probó variantes ofensivas con la entrada de Vlahovic y Openda, pero el ataque bianconero fue inefectivo.

El regreso de Luka Modric fue uno de los aspectos positivos para el Milan. El croata dominó el medio campo y dio equilibrio a un equipo que sigue siendo un firme candidato al Scudetto. Aun así, el empate deja a los de Stefano Pioli con 13 puntos, dos menos que los líderes Roma y Nápoles.

La Juventus, mientras tanto, permanece quinta con 12 unidades, igualada con el Inter, y aún sin poder romper su racha de empates. En Turín, los aplausos fueron para el esfuerzo, pero el murmullo dejó claro que el gol sigue siendo la gran deuda.



