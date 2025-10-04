Brasil toca fondo: eliminada en fase de grupos del Mundial Sub-20 por primera vez en su historia

La selección de Brasil vivió este sábado uno de los momentos más duros de su historia futbolística. Por primera vez, la Canarinha quedó eliminada en la fase de grupos de un Mundial Sub-20, tras caer 1-0 frente a España en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

El gol de Iker Bravo sentenció un duelo que confirmó la debacle brasileña en todas las categorías durante los últimos años.

El partido comenzó con dominio total de Brasil. En los primeros diez minutos, el equipo sudamericano arrinconó a España y generó varias ocasiones claras. João Cruz estrelló un remate en el travesaño, y Luighi marcó un gol que fue anulado por fuera de juego. Pero la falta de precisión frente al arco terminó siendo determinante.

Con el correr de los minutos, la Roja juvenil se acomodó mejor. De la mano de Rayane Belaid y Rodrigo Mendoza, España tomó control del mediocampo y empezó a atacar por las bandas. Pablo García rozó el primer tanto con un disparo al poste, y poco después, Iker Bravo obligó al arquero Otávio a una doble atajada.

España golpeó y Brasil no reaccionó

El segundo tiempo trajo el golpe decisivo. Apenas a los dos minutos del complemento, Pablo García asistió a Bravo, quien eludió al portero y definió con el arco vacío para el 1-0. Desde entonces, todo fue desesperación brasileña. Otávio sostuvo al equipo con atajadas de mérito, pero el ataque careció de ideas. Ni los ingresos de Deivid Washington ni Gustavo Prado lograron cambiar el rumbo.

España resistió con orden y gracias a un inspirado Fran González, arquero del Real Madrid, que salvó tres goles cantados. Brasil, impotente, se fue del torneo sin triunfos y con apenas un punto, último del Grupo C.

La derrota completa una preocupante seguidilla de fracasos: eliminación en cuartos del Mundial Sub-17, ausencia olímpica por primera vez en dos décadas y caída de la selección mayor en torneos clave.

Ramón Menezes, entrenador del Sub-20, no contó con figuras como Endrick, Estêvão o Vitor Roque, pero ni las ausencias alcanzan para justificar un golpe histórico que deja a Brasil frente al espejo de su propia crisis.



