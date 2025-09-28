Pulisic anota para el Milan y Santi Giménez vuelve a quedar en seco frente al Nápoli

El Milan regresó a lo más alto de la Serie A tras dos años de ausencia. El conjunto ‘rossonero’ derrotó 2-1 al Napoli en San Siro por la quinta fecha del torneo y sumó su cuarta victoria consecutiva, impulsado por la actuación estelar de Christian Pulisic, autor de un gol y una asistencia en la primera media hora.

Con este resultado, el vigente campeón italiano cedió el liderato a un Milan que mostró pegada en los momentos clave y supo resistir hasta el final, incluso después de sufrir con el penalti transformado por Kevin De Bruyne y la expulsión de Pervis Estupiñán en el minuto 55.

Pulisic marca el rumbo y Giménez sigue sin gol

El arranque fue fulgurante para los locales. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Pulisic desbordó por la derecha y asistió a Saelemaekers para abrir el marcador. Poco después, el estadounidense volvió a ser determinante al culminar una jugada colectiva y firmar el 2-0 que puso a vibrar a San Siro.

🇺🇸👊🏼 ¡EL CAPITÁN AMÉRICA DE NUEVO!



El Napoli tardó en asentarse. Primero Miguel Gutiérrez y luego Scott McTominay exigieron al portero Mike Maignan, que respondió con solvencia. A partir del minuto 10, los visitantes tomaron el control del balón, pero sin concretar sus oportunidades. En ese tramo, Santi Giménez pasó inadvertido y terminó siendo sustituido en la segunda parte por Rafael Leao, quien reapareció tras lesión.

El dominio napolitano encontró premio tras el descanso. En una jugada polémica, Estupiñán fue expulsado por derribar a Di Lorenzo en el área. El árbitro cambió la amarilla inicial por roja tras revisar el VAR. De Bruyne ejecutó el penalti con categoría y redujo la desventaja.

Un Milan más sólido en defensa que en posesión

Con un hombre más y todo el control de la pelota, el Napoli intentó encerrar al Milan. Sin embargo, la zaga local se mostró firme y evitó que el rival generara ocasiones claras. Conte buscó variantes con los ingresos de Neres y Højlund, pero ninguno pudo romper el bloque defensivo ‘rossonero’.

En los minutos finales, un disparo de Neres que se estrelló en el travesaño fue la última amenaza seria para los locales. El Milan se aferró a la ventaja y cerró una victoria que lo coloca como líder de la Serie A, mientras que el Napoli pierde el paso tras haber iniciado la temporada en la cima.

Luka Modric completó los 90 minutos con solvencia en el mediocampo, aportando equilibrio en un partido donde Pulisic fue decisivo. En contraste, Santi Giménez acumuló otro encuentro sin marcar, un dato que empieza a pesarle al delantero mexicano en duelos de alto calibre.



