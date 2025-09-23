FC Barcelona confirmó tiempo de baja de Gavi por lesión

El FC Barcelona anunció este martes que Gavi permanecerá entre cuatro y cinco meses de baja tras someterse a una artroscopia en la rodilla derecha. El mediocampista sufrió una lesión en el menisco interno que requirió intervención quirúrgica después de que los tratamientos iniciales no dieran los resultados esperados.

El procedimiento fue realizado por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Según informó la entidad en un comunicado, la cirugía consistió en la sutura del menisco con el objetivo de preservarlo.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira '𝐆𝐚𝐯𝐢' se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en… pic.twitter.com/CnhDrHCbPY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2025

Antecedentes médicos y contexto

La situación médica de Gavi adquiere relevancia por su historial reciente. En noviembre de 2023 ya había sido operado por Monllau debido a una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo de la misma rodilla, lo que lo mantuvo fuera de competición durante casi un año: exactamente 348 días.

En esta ocasión, el diagnóstico fue diferente: el menisco interno, que no se vio afectado en la anterior lesión, resultó dañado durante un entrenamiento del primer equipo azulgrana el pasado 29 de agosto. Inicialmente, los médicos recomendaron un tratamiento conservador, pero las molestias persistentes llevaron a optar por la cirugía.

Con este nuevo contratiempo, Gavi se convierte en la segunda baja de larga duración que enfrenta el Barcelona en la temporada. El guardameta Marc-André ter Stegen también permanece apartado tras su operación de espalda.

Además, el club tiene otros jugadores lesionados. Fermín López estará alrededor de tres semanas fuera por problemas físicos, mientras que Lamine Yamal arrastra molestias en el pubis y no se ha especificado un tiempo de recuperación para él.

La ausencia prolongada de Gavi representa un desafío para el equipo dirigido por Hansi Flick, que deberá reorganizar su mediocampo en un momento de gran exigencia competitiva tanto en LaLiga como en torneos europeos.



