Gilberto Mora supuestamente está en la mira del Manchester United

Las versiones sobre la posibilidad de que el jovencito de 17 años de los Xolos Tijuana, Gilberto Mora, reciba una oportunidad en el fútbol de Europa no dejan de producirse y este viernes de acuerdo a un reporte de la prensa inglesa, el Manchester United le realiza un seguimiento para sumarlos a sus filas.

Según lo último publicado en varios medios ingleses, Mora, tendrá un seguimiento de varios visores de los Diablos Rojos con la opción de hacerle una oferta importante a los Xolos y que estos autoricen la negociación para que pueda seguir su trayectoria en competencias de mayor relevancia como la Premier League.

Una de las opciones que manejan para poder mostrarse es en el próximo Mundial Sub 20 que se realizará en Chile y donde Mora es uno de los jugadores a seguir de la selección de México que iniciará su camino en la justa mundialista este domingo contra Brasil en el estadio Nacional de Santiago.

Mora es considerado por el técnico Eduardo Arce como uno de los jugadores a seguir del equipo mexicano junto con Amaury Morales, Hugo Camberos, Yael Padilla y Mateo Levy, quienes tendrán la responsabilidad de demostrar que su generación podría darle a México el soporte para futuras competencias internacionales.

De acuerdo con los reportes periodísticos de los medios ingleses, Manchester United seguirá de cerca a Gil Mora durante el Mundial Sub-20, por lo que ya han mandado a visores para estar presentes en los encuentros.

Empero, Mora no es el único jugador a seguir, pues también tendrá un seguimiento especial el portero nigeriano Ebeneezer Harcout, quien fue visto desde la Copa Africana de Naciones Sub-20 y buscan observarlo de cerca para saber si tiene la personalidad de recibir una oportunidad.

Con Mora, los Red Devils tendrán la opción de ver de cerca al jovencito mexicano que ha irrumpido en la Liga MX con especial fuerza que le ha permitido inclusive ser convocado para la selección mayor en partidos de la pasada Copa Oro, jugando inclusive como titular en el cuadro de Javier Aguirre.

Es cierto que Manchester United de acuerdo a la reglamentación de FIFA no podría sumar a Mora de inmediato a sus filas, sino hasta que cumpla los 18 años, pero de antemano quiere seguirlo de cerca para saber si hacen un acuerdo y cuando cumpla la mayoría de edad recibirlo para saber qué hacer con sus servicios.

Gil Mora tendrá que esperar hasta los 18 años para poder migrar al Viejo Continente, sin embargo, Manchester United podría negociar con Xolos un precontrato y esperar a que el mediocampista cumpla la mayoría de edad.

Lo cierto es que en la selección de México Sub 20, la base es el Cruz Azul, con jugadores como Amaury Morales y Mateo Levy, que también podrían llamar la atención de los scouts europeos en su búsqueda de nuevas estrellas para el fútbol del Viejo Continente, como también con el caso del portero Emmanuel Ochoa, que se incorporó este torneo a los cementeros proveniente del San José Earthquakes de la MLS y el defensa Jaziel Velázquez.

