Santiago Giménez fuera de las canchas, mientras la prensa italiana, insiste que saldrá del AC Milan

Santiago Giménez confirmó la lesión en el tobillo que no le ha permitido rendir al máximo de su capacidad y quizá una de las razones por que no ha explotado en el ataque del AC Milan y que requerirá varias semanas fuera de circulación, en los momentos que la prensa italiana volvió a decir que dejará al equipo

De esta forma, el delantero de la selección de México confirmó los rumores y adelantó que se encuentra lesionado, razón por la cual deberá estar fuera de circulación de las canchas por algún tiempo para poderse recuperarse para poder rendir al máximo de su potencial,

Pero la mala noticia es que medios de comunicación muy influyentes del país de la bota como La Gazzetta dello Sport volvieron a manejar que el artillero azteca dejará al equipo en el mercado de pases de invierno y que el técnico Massimiliano Allegri ya dio el visto bueno para buscarle un relevo en el ataque del cuadro rossoneri.

La incómoda lesión del tobillo

Por lo pronto, Santiago Giménez dijo de su lesión que: “Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”.

Mientras tanto, los seguidores del hijo del Chaco Giménez no dudaron en mostrarle su apoyo con mensajes de solidaridad y respaldo para el exatacante del Cruz Azul y quien no duda en manifestar su respaldo y apoyo para la Máquina Celeste y toda su afición se lo reconoce.

Por lo pronto se asegura que Giménez deberá estar fuera de circulación por lo menos las próximas cuatro semanas, aunque versiones extraoficiales aseguran que el delantero mexicano no volverá a las canchas hasta después de fin de año.

Lo extraño del asunto es que Allegri esperaba que el jugador reapareciera de inmediato, pues antes del juego contra la Roma dio a conocer que Santiago Giménez estaba atravesando por una lesión en el tobillo y señaló que esperaba que regresara en el choque contra el Parma.

Gimenez spiega cosa non va: "Da mesi gioco con un infortunio alla caviglia". Ecco che cosa farà ora https://t.co/Z8mQUcdGpe — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 4, 2025

“Respecto a Santi Giménez tiene un problema en el tobillo, así que veremos si el sábado se une al equipo o regresa contra Parma”, expuso.

Los rumores de su salida

Mientras Giménez se muestra tranquilo sobre la recuperación a su lesión, los medios de comunicación italianos, como La Gazzetta dello Sport, volvió a manejar que el llamado “Bebote” saldrá del equipo en el próximo mercado de fichajes de invierno, por lo que el delantero mexicano deberá demostrar su calidad con goles de esta fecha al mes de enero.

¿YA LE BUSCAN REEMPLAZO? 😱



Milan le habría dado hasta enero a Santiago Giménez para convencerles de NO venderlo 🚪🔴⚫️



En caso de no hacerlo la Directiva ya tendría una lista:



Dovbyk 🇺🇦, Zirkzee 🇳🇱, Burkardt 🇩🇪 y Panichelli 🇦🇷



🗞️: @Gazzetta_it



¿Logrará Santi quedarse en el… pic.twitter.com/2z69QOgYTD — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) November 4, 2025

Los juicios y aseveraciones se basan en que Giménez no ha anotado gol en las primeras diez fechas que se han disputado en la Serie A, mientras que en la Coppa Italia solo ha registrado una anotación. Por esa razón, el mismo rotativo ya maneja una lista de posibles candidatos para relevar a Santiago Giménez, como el caso de Artem Dovbyk (Roma), Joshua Zirkzee (Manchester United), Joaquín Panichelli (Estrasburgo) y Jonathan Burckhardt (Eintracht Frankfurt).

Seguir leyendo:

– Santiago Giménez es comparado con el argentino Julián Álvarez

-Santiago Giménez sigue como blanco de las duras críticas de la afición del AC Milan

– Santiago Giménez fue respaldado por su DT en un momento clave en su futuro





