Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje en redes sociales

El fútbol mexicano vivió la despedida de un grande. Sergio Ramos, uno de los defensas más laureados del mundo, puso fin a su etapa en Rayados de Monterrey con un mensaje en redes sociales cargado de gratitud, emoción y orgullo por haber vestido la camiseta blanquiazul.

En su publicación, el español agradeció la experiencia vivida en México y el trato recibido desde su llegada, destacando lo que sintió “por portar el brazalete de capitán de Rayados”. Con la sinceridad que lo caracteriza, Ramos compartió el sentir de su adiós: “Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos”, escribió en su cuenta de X, un día después de anunciar oficialmente su salida.

Durante algo menos de un año en Monterrey, el campeón del mundo con España en 2010 vivió momentos que marcaron su carrera. En su mensaje, reconoció con orgullo cada torneo disputado: “Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup… y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”.

Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el… pic.twitter.com/NeipMyACBZ — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2025

Ramos también subrayó su compromiso absoluto dentro y fuera de la cancha, recordando su aporte en números y sensaciones: “Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3,000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras”, expresó.

Finalmente, dedicó palabras especiales para todos quienes formaron parte de su experiencia en Monterrey: “Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!‘”, concluyó el defensor de 39 años, quien previamente brilló durante dieciséis temporadas en el Real Madrid, además de etapas en el Sevilla y el París Saint-Germain.

Con su despedida, Sergio Ramos deja una marca imborrable en el fútbol regiomontano y un legado que la afición de Rayados no olvidará.

