André Pierre Gignac y su bajo aporte con los Tigres

André-Pierre Gignac es una de las leyendas de los Tigres de la UANL. El delantero francés es uno de los extranjeros que mejor ha rendido en la Liga MX en los últimos años. Pero el inevitable paso del tiempo ha afectado el rendimiento de Gignac y los goles ahora son a cuentagotas.

En esta temporada, André-Pierre Gignac solo ha visto acción en 11 partidos. Solo en 5 de ellos arrancó desde el once inicial. En el Apertura, Gignac acumula 556 minutos dentro del campo.

El exjugador del Marsella tiene dos goles en este torneo. Gignac le marcó un gol al Club Puebla en la victoria felina 7-0. El gol del delantero europeo fue en los minutos finales por la vía del penal. El otro tanto se lo anotó al Tijuana en la jornada 15.

Aquel gol de penal contra el Puebla significó el regreso a los marcadores de Gignac. El atacante francés no había marcado ningún tanto desde el 2 de noviembre de 2024. André-Pierre Gignac casi acumuló un año sin anotar.

Ese último tanto se remonta a la jornada 15 del Apertura 2024. Los Tigres de la UANL vencieron 2-1 a los Diablos Rojos del Toluca. El primer gol de los felinos fue marcado por Gignac. Desde entonces, 10 meses más tarde, el “Bomboro” solo ha podido celebrar una anotación más.

Una leyenda en Tigres

A pesar de no vivir su mejor presente, André-Pierre Gignac ha dejado su huella en los Tigres de la UANL. Gignac llegó a la Liga MX en 2015 y desde entonces ha podido disputar 422 partidos. El “Bomboro” ha marcado 221 goles y ha concedido 53 asistencias con el club. Gignac es, por lejos, el máximo goleador histórico de los Tigres (Tomás Boy acupa el segundo puesto con 104 anotaciones).

