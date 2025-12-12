Ángel Correa prevé sufrimiento de los Tigres antes del campeonato

Los Tigres de la UANL quedaron a un paso de conquistar el campeonato del Apertura 2025. El conjunto felino derrotó 1-0 a los Diablos Rojos del Toluca en el partido de ida desarrollado en el Estadio Universitario. Ángel Correa considera que la tensión y el sufrimiento seguirá para la vuelta.

El conjunto felino se llevó la ventaja en su estadio. Con gol de Ángel Correa, los Tigres de la UANL dieron un paso al frente en la final del Apertura 2025. Gracias a un error en salida de Hugo González, el futbolista argentino marcó el único gol del partido.

Ángel Correa confía en el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, el exjugador del Atlético Madrid considera que a los felinos aún le quedan momentos de sufrimiento en el duelo de vuelta. El Toluca no será un rival sencillo de superar.

“Éramos conscientes de que iba a ser muy duro el partido contra el actual campeón, que es un equipazo y con un gran entrenador. Nosotros teníamos que confiar en nuestro trabajo, hicimos un gran esfuerzo y un gran partido y estamos muy contentos por la victoria… Ahora toca preparar el partido del domingo, vamos a sufrir como estamos acostumbrados“, dijo el futbolista argentino.

Remontada posible

Los Diablos Rojos del Toluca ya saben lo que es estar en desventaja en una serie. En las semifinales del torneo, en el partido de ida, el Toluca perdió en el partido de ida contra Rayados de Monterrey 1-0. Sin embargo, los dirigidos por Antonio Mohamed se hicieron fuerte en su estadio y vencieron a los regios 3-2. El panorama es similar en esta final.

El duelo de vuelta será desarrollado este domingo 14 de diciembre. El Estadio Nemesio Diez será el escenario en el que se conocerá al campeón del Apertura 2025. El Toluca se apoyará en su estadio en busca de otra remontada; Tigres espera “sufrir”, pero mantener la ventaja.

El duelo de ida en números

