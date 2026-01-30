El América podría caer en la peor sequía goleadora desde 1970

Las Águilas del América iniciaron con el pie izquierdo su paso por el Clausura 2026. El conjunto de André Jardine no ha podido anotar el primer gol de la campaña en 3 jornadas disputadas. Los azulcremas están cerca de superar un récord negativo para la institución.

En el inicio del Clausura 2026, los aficionados azulcremas tienen ahogado su grito de gol. En la primera jornada el América igualó 0-0 con los Xolos de Tijuana. En la segunda fecha perdieron 0-2 con Atlético San Luis y en el último partido igualaron 0-0 con los Tuzos del Pachuca.

Hasta ahora el América ha acumulado 270 minutos sin anotar gol en este comienzo de campeonato. Esto ha hecho que el club descendiera hasta el puesto 15 de la tabla general. Esta sequía goleadora está muy cerca deigualar la última mala racha de 1970.

A minutos de los récords negativos

La última vez que las Águilas del América tuvieron un arranque de temporada tan malo en faceta ofensiva fue en el torneo de 1970. La única diferencia es que este campeonato correspondía a un torneo largo. Sin embargo, la ausencia de gol es una estadística similar.

En aquella temporada el conjunto azulcrema inició de visita con una derrota 1-0 contra los Diablos Rojos del Toluca; en la segunda fecha cayeron nuevamente 1-0 contra el Santos Laguna; en la tercera jornada no pasaron del empate 0-0 contra el Pachuca y en la cuarta jornada igualaron 1-1 con el Atlante.

El gol de las Águilas del América se anotó en el minuto 48 de partido. El autor del tanto fue el exfutbolista mexicano Juan Manuel Borbolla. Aquel tanto dejó la sequía goleadora del equipo en una nefasto registro de 318 minutos sin convertir. El América de Jardine está a 49 minutos de superar este registro después de más de 55 años.

La oportunidad de cortar esta racha será el sábado 31 de enero. Las Águilas del América recibirán a los Rayos del Necaxa en el Estadio Banorte de Ciudad de México. El Necaxa ha recibido 4 goles en las primeras 3 jornadas del Clausura 2026 (ha recibido goles en todos los partidos).

