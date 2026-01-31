Antonio Mohamed criticó el pésimo estado de Estadio Cuauhtémoc

Los Diablos Rojos del Toluca no pudieron pasar del empate 0-0 contra el Club Puebla. El conjunto de Antonio Mohamed vuelve a resbalar en la temporada. El “Turco” considera que el estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc condicionó el partido.

Esta es una crítica recurrente. Los visitantes al Estadio Cuauhtémoc han dejado sus observaciones sobre el estado del césped. Antonio Mohamed no se quedó callado y también manifestó su crítica. El “Turco” cree que la casa del Puebla no está en condiciones para el fútbol profesional.

“Es una cancha que no es para nivel profesional. Es difícil entrar con tipos que están entrenados físicamente, poder meter pases precisos es mucho más complicado. Igual el rival hizo un gran partido defensivo, muy bueno, felicitarlos, pero estaría bueno que la Liga vea esto, que se preocupe en cosas más importantes“, dijo Mohamed tras el partido.

Antonio Mohamed no se excusa

A pesar de que cuestionó el mal estado del engramado del Estadio Cuauhtémoc, el “Turco” considera que el Toluca no dejó escapar puntos únicamente por esta condición. El Puebla tiene su mérito en esta igualdad.

“Tampoco hay que achacarle todas las cosas a la cancha, nosotros no jugamos bien. Si nos juegan así en el último tercio, es mucho más difícil porque nosotros no somos un equipo contragolpeador, entonces si los rivales nos reducen los espacios, y si la cancha no está en buen estado, se nos complica más“, explicó.

Además, en el minuto 45+4, Sebastián Córdova tuvo la oportunidad de poner el Toluca arriba en el marcador con un penal. Sin embargo, el cobro del exjugador de Tigres fue detenido por Esteban Lozano.

Con este empate el Toluca cae al cuarto puesto de la tabla general de la Liga MX. El conjunto de Antonio Mohamed acumula ocho puntos producto de dos victorias y dos empates. El próximo partido del club será el domingo 8 de febrero contra Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez.

