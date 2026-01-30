Obed Vargas tendría múltiples ofertas para ir a Europa y dejar la MLS

Obed Vergas es una de las joyas del fútbol mexicano. Javier Aguirre ha contado con los servicios del futbolista de Seattle Sounders para “amarrarlo” y quitar del juego a la USMNT. El que no lo puede “amarrar” es Seattle. Obed Vargas tendría hasta 10 ofertas del fútbol de Europa.

El futbolista nacido en Anchorage, Alaska, es una de las piezas más codiciadas del fútbol estadounidense. En la Major League Soccer el azteca ha desplegado parte de su potencial. Según los reportes de Récord, Vargas saldría del club antes de que cierre el mercado.

“El nacido en Alaska cuenta con diferentes ofertas de ligas importantes, como la Premier League, Serie A y la Liga de España. Según pudo investigar el Diario Récord, Obed tiene en la mesa entre cinco y diez ofertas de clubes dentro de estas ligas, siendo la española la que se adelanta por preferencia del centrocampista”, explica el reporte.

“Novias” no le faltaron a Obed Vargas. La información también detalla que el mediocampista de Seattle también fue buscado por un par de clubes del fútbol mexicano. Pero Vargas cree que ya es el momento de dar el salto al Viejo Continente.

“Clubes de la Liga MX como América y Tigres también presentaron ofertas al Seattle Sounders buscando hacerse de sus servicios, pero ambas fueron rechazadas por el entorno del futbolista, ya que su prioridad siempre ha sido emigrar a Europa“, agrega el reporte.

Obed Vargas en la MLS

En el fútbol profesional, Obed Vargas solo ha tenido la oportunidad de defender los colores de Seattle Sounders. El conjunto de la MLS ha sido el beneficiado del talento del mediocampista azteca. Vargas tiene un contrato vigente con el club hasta diciembre de 2026. Este es el momento para que Seattle lo venda para poder quedarse con un buen dinero por su ficha.

Obed Vargas ya acumula 130 partidos con el primer equipo de Seattle Sounders. El mediocampista mexicano ha podido aportar 8 goles y conceder 10 asistencias en más de 9,800 minutos dentro del campo. Según datos de Transfermarkt, el valor de Vargas ronda los $9.5 millones de dólares.

