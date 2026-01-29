Los Ángeles será el punto de partida de la gira de la Copa del Mundo en Estados Unidos

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. El trofeo que se disputarán 48 selecciones comenzará su gira el 24 de marzo en Los Ángeles en el marco del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de Coca-Cola. Conoce las fechas y los lugares en los que se presentará el mítico trofeo.

Estados Unidos comenzará a impregnarse de la pasión por el Mundial del 2026. La Copa del Mundo tendrá 75 paradas en todo el mundo durante 150 días. Los aficionados del fútbol podrán observar de cerca el trofeo que todas las selecciones anhelan cada cuatro años.

El 24 y 25 de marzo iniciará el camino de la Copa del Mundo en Estados Unidos. Los Ángeles fue la ciudad seleccionada para que el trofeo comienza su gira por el territorio estadounidense.

Los aficionados que deseen ver de cerca el trofeo deben comenzar con el proceso de registro a través de la página web oficial. Cada usuario tendrá la oportunidad de obtener hasta cuatro entradas. Los boletos son gratuitos.

Las personas que asistan a cada uno de los eventos podrán disfrutar de experiencias inmersivas con relación a la marca y al Mundial de fútbol. Tendrán la oportunidad de acceder a contenidos de FIFA Legends, sin dejar de mencionar que podrán tener de cerca el icónico trofeo. Estos eventos son una buena oportunidad de recortar la espera del duelo inaugural del Mundial de 2026 el 11 de junio.

Lista de paradas del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos

Mar 24-25 Los Angeles

Mar 28 Las Vegas

Mar 29-30 San Francisco

1 de abril Salt Lake City

4 de abril Portland

5 y 6 de abril en Seattle

14 y 15 de abril Chicago

17 de abril San Luis

18 y 19 de abril Kansas City

25 y 26 de abril Dallas

28 y 29 de abril Austin

30 de abril San Antonio

2 y 3 de mayo Houston

5 de mayo Nueva Orleans

7 de mayo Birmingham

9 y 10 de mayo Miami

11 y 12 de mayo Orlando

15 y 16 de mayo Atlanta

21 de mayo Filadelfia

30 y 31 de mayo Boston

3 de junio Nueva York/Nueva Jersey

