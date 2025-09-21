¿Problemas con Simeone? Julián Álvarez se queja tras un cambio en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid volvió a dejar dudas en La Liga al empatar 1-1 con el Mallorca en Son Moix. El resultado no solo significó otro tropiezo para los dirigidos por Diego Simeone, sino que también dejó una imagen llamativa: la reacción de Julián Álvarez tras ser sustituido en la segunda parte del encuentro.

El delantero argentino, que falló un penal en el primer tiempo, fue reemplazado por Alexander Sorloth. Al sentarse en el banco de suplentes, las cámaras captaron su molestia y una frase que rápidamente se viralizó: “Siempre a mí…”. El gesto fue interpretado como un reclamo hacia las decisiones del entrenador.

🚨 Julián Álvarez visibly angry at Diego Simeone after getting replaced on 60th minute 📸🇦🇷



🗣️ "Always me." pic.twitter.com/xCI61R4J7S — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 21, 2025



Un partido cargado de tensión y polémicas

El trámite del juego fue complejo desde el inicio. En la primera mitad, el Atlético tuvo varias oportunidades para ponerse en ventaja, pero se encontró con un inspirado Leo Román. El arquero del Mallorca detuvo un penal ejecutado por Álvarez y respondió con firmeza ante remates de Pablo Barrios y Giacomo Raspadori.

El dominio rojiblanco no se tradujo en el marcador, y la situación se complicó más en el complemento. Apenas diez minutos después de ingresar, Sorloth recibió una tarjeta roja directa por una dura falta sobre Raíllo. Paradójicamente, fue el futbolista por el que Simeone había decidido sacrificar a la “Araña”.

A pesar de la inferioridad numérica, Conor Gallagher abrió el marcador con un gol tras aprovechar un rebote. El tanto parecía encaminar la victoria, pero a cinco minutos del final apareció Vedat Muriqi para igualar con un cabezazo que selló el empate.

El propio Simeone intentó bajar el tono a la polémica por el cambio: “Julián es nuestro mejor jugador ofensivo. Lo necesitamos en un gran nivel. Estaba haciendo un gran partido. Pensé que necesitábamos a Sorloth, pero terminó expulsado en una jugada confusa”.

El empate deja al Atlético a nueve puntos del líder, Real Madrid, aunque con un partido más disputado. Mallorca, por su parte, sigue sin conocer la victoria en el torneo y apenas suma dos unidades de quince posibles.

Más allá de lo futbolístico, la escena de Julián Álvarez dejó un interrogante abierto sobre su relación con Simeone. El argentino había vuelto a la titularidad tras superar problemas físicos, pero la frustración por el cambio dejó en evidencia que su adaptación en el equipo aún atraviesa momentos de tensión.



