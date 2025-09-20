Golazos de Kylian Mbappé y Militao guían victoria del Real Madrid

El Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol gracias a dos golazos de Kylian Mbappé y Eder Militao en la quinta jornada de La Liga.

El conjunto merengue sigue con paso perfecto en La Liga con cinco victorias en cinco partidos que lo mantendrá en el primer lugar con 15 unidades.

Por su parte, el Espanyol sumó la primera derrota de la temporada luego de tres victorias y un empate.

Militao y Mbappé destraba un partido difícil para el Real Madrid

El Real Madrid tuvo un difícil encuentro ante el Espanyol que tuvo un planteamiento idóneo para evitar una combinación entre Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Los catalanes aguantaron 22 minutos, pero Eder Militao supo cómo romper con una defensa casi perfecta que no había recibido prácticamente ningún daño.

MILITAO WITH A ROCKET FROM WAY OUT 💥 pic.twitter.com/v39qLF4VcB — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2025

El defensor central remató desde larga distancia a la escuadra que apenas rozó Dmitrovic para el 1-0 del Madrid.

Los merengues no sufrieron mucho en el primer tiempo en el que tuvieron 72% de posesión de balón.

La ocasión más clara del Espanyol fue un centro que llegó en un tiro libre que quedó cerca de ser rematado, pero se fue por la línea de meta.

El segundo tiempo siguió con el mismo ritmo y fue esta vez Mbappé, quien logró hacer daño al arco rival.

Vinicius Jr. agrupó a varios defensores para luego descargar con Mbappé, quien desde larga distancia sacó un largo remate y convirtió el 2-0 definitivo que aseguró la victoria del Real Madrid.

MBAPPE WITH A GREAT STRIKE FROM OUTSIDE THE BOX 🔥 pic.twitter.com/nj0femsfC5 — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2025

Mbappé llegó a cinco goles en cinco jornadas y ha marcado en cuatro de las cinco fechas. También marcó por dos en la jornada de Champions.

El francés suma siete goles en seis encuentros en todas las competiciones. Por su parte, Vinicius Jr. contribuyó con una asistencia y Thibaut Courtois tiene tres porterías imbatidas en cinco jornadas.

Real Madrid se enfrentará la siguiente fecha al Levante como visitante y luego jugará en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

