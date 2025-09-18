Marcus Rashford se estrena como goleador del FC Barcelona en su tierra y con la gente en contra

El inglés Marcus Rashford, abucheado durante todo el partido por la afición del Newcastle y necesitado desde hace años de una actuación de este nivel, estrenó su cuenta goleadora como jugador del Barcelona por doble partida: con un sublime cabezazo y un misil a la escuadra. Así comenzó la Champions League para el FC Barcelona: con victoria frente al Newcastle United (1-2).

El delantero, consciente de que tenía cuentas pendientes con su país tras marcharse por la puerta de atrás del Manchester United, impresionó al seleccionador Thomas Tuchel, presente en la grada. Fue uno de sus mejores partidos en mucho tiempo.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Los dos golazos de Rashford, en registros distintos, descarrilaron a un Newcastle que por momentos fue mejor que los azulgranas. Sin embargo, la falta de colmillo ofensivo les pasó factura. La definición llegó recién al minuto 91, cuando ya iban 0-2 abajo.

Los locales dominaron y tuvieron ocasiones, pero fue Rashford quien decidió que los tres puntos viajaran a la Ciudad Condal. Lo hizo con la categoría de un futbolista grande, capaz de resolver con dos pinceladas un partido complicado.

El técnico Eddie Howe no podía creerlo. Su equipo maniató al Barcelona durante más de 50 minutos, pero el único premio fue un triste 0-0. Gran parte de la explicación se debió a que Joan García marcó la diferencia bajo palos.

El nuevo arquero culé salvó un gol cantado al detener un remate de Harvey Barnes en el segundo palo, completamente solo. Muchos en St. James’ Park ya celebraban la anotación, convencidos de que Barnes marcaría desde esa posición, pero García lo evitó y dio confianza al Barcelona.

Con el paso de los minutos, la intensidad inicial del Newcastle se fue diluyendo. El efecto del himno de la Champions perdió fuerza y apareció el conjunto culé, que encontró en Rashford a su héroe. El inglés llevaba cuatro años sin marcar en la competición.

Rashford no se había estrenado aún con la camiseta del Barcelona, pero eligió un escenario ideal. El primer gol fue un remate de cabeza impecable desde el punto de penalti a centro de Koundé, que silenció al estadio inglés.

Marcus Rashford scores his first goal for Barcelona 🤩



Of course it had to be back on English soil 😶👈 pic.twitter.com/Q7p34VsX2g — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

El segundo tanto fue un disparo rabioso desde la frontal. Aunque la postura de su cuerpo no era la más cómoda, colocó la pelota en la escuadra. Imposible de detener. Tuchel alucinó en la grada, convencido de que su decisión de convocarlo a la selección fue acertada.

Marcus Rashford bags a brace in spectacular fashion 😮‍💨🚀 pic.twitter.com/7J3UZoxyNf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

En el minuto 91, Anthony Gordon descontó con una gran jugada combinatoria de los de Howe. Sin embargo, fue demasiado tarde para arruinar la noche de Rashford.

La carta de presentación de Rashford, sellada con este doblete, permitió al Barcelona comenzar la fase de grupos con tres puntos valiosos fuera de casa. Además, brindó tranquilidad de cara al próximo compromiso, cuando el Paris Saint Germain visite el Camp Nou en dos semanas.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Rodrigo Huescas se luce, pero Copenhague empató con Bayer Leverkusen 2-2 en la Champions

· El Bayern de Múnich tumba al campeón del mundo en la Champions League

· Real Madrid saca polémica y costosa victoria sobre Marsella en su debut en Champions League