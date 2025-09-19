UEFA no da permiso a Barcelona para jugar Champions en el Camp Nou

El FC Barcelona confirmó este viernes que el partido del 1 de octubre contra el Paris Saint-Germain (PSG), correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League 2025-26, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys y no en el Spotify Camp Nou, al no contar todavía con los permisos administrativos necesarios para reabrir su estadio.

El Barça seguirá en Montjuïc

El encuentro frente al vigente campeón de Europa tendrá lugar en el recinto de Montjuïc, con capacidad cercana a los 50.000 espectadores, que ya fue sede de los partidos del club azulgrana durante las temporadas 2023-24 y 2024-25.

La UEFA había publicado el jueves en su portal oficial que el duelo se jugaría en el Lluís Companys, y el club lo ratificó poco después mediante un comunicado.

“El FC Barcelona continúa trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, señaló la entidad.

16,151 seats will be available for Barcelona's Champions League match at the Lluís Companys Olympic Stadium 😬🎟



The return to the new Spotify Camp Nou still awaits ⏳ pic.twitter.com/RPP1EwtE68 — OneFootball (@OneFootball) September 19, 2025

Hace unas semanas, el club alcanzó un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para garantizar el uso del estadio de Montjuïc hasta febrero de 2026 en caso de que el Camp Nou no estuviera listo.

No obstante, el Lluís Companys no estuvo disponible para los dos primeros compromisos de LaLiga como local, debido a un concierto de Post Malone el 12 de septiembre, lo que obligó al Barça a jugar ante el Valencia en el Estadio Johan Cruyff, con apenas 6.000 plazas. Ese mismo escenario también acogerá el partido de este domingo frente al Getafe.

Dudas para el Barcelona-Real Sociedad en LaLiga

El Barcelona todavía no ha confirmado dónde se disputará el partido del 28 de septiembre contra la Real Sociedad, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

El problema es que la cita coincide con el Piromusical de las Fiestas de la Mercè, que se celebrará en la Avenida María Cristina, muy cerca del Lluís Companys, lo que podría complicar la organización del encuentro. La Guardia Urbana ya recomendó adelantar el horario del partido por motivos de seguridad.

