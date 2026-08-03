La Opinión Hoy: Infantino mete freno de mano al plan para recaudar $20,000 millones de dólares

Hasta hace unos días el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se hallaba en los Cuernos de la Luna. Después de organizar la Copa del Mundo más lucrativa de la historia, se ubicó en una posición inmejorable dentro del propio organismo para pensar en una inminente reelección, pero su propuesta sobre la creación de una filial de 20,000 millones de dólar, propiedad en un 20% de inversores privados que gestionarían las competiciones y eventos del organismo rector del fútbol, como las copas del mundo y las copas mundiales de clubes, detonó una serie de reacciones entre algunas de las asociaciones de la FIFA encabezadas por la poderosa UEFA, que hoy incluso ponen en riesgo su continuidad en el puesto. Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, nos platicó sobre el futuro de Gianni Infantino.

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“La historia nos ha dicho eso, mientras haya dinero, todo el mundo feliz, mientras haya repartición todo el mundo feliz, pero la verdad estoy contento de que se le ha puesto un alto a esa ambición y a esa avaricia ilimitada que ha mostrado el suizo de 56 años, que, viniendo de ese mundial tan exitoso, polémico, pero muy exitoso, pues se abrazó y de la noche a la mañana salió con este plan de privatizar la Copa del Mundo, de poner ahora sí que en manos de fondos inversión el futuro del deporte más popular del mundo y pues se quemó, no se espinó Infantino”, dijo Ricardo López Juárez.

Agregó que “contrario a lo que yo pensaba, se tambalea su posición porque no solamente la UEFA sino también la CONCACAF, a pesar del tema de México, que eso merece mención aparte, pero también la Confederación Asiática mostraron una postura sólida en contra de privatizar el mundial, de permitir que vinieran inversionistas a pues ser parte de del mundo del fútbol, del organismo pues de que es el rector del fútbol mundial y hoy vivimos esa situación en la que no sería extraño ver mañana a Infantino perder la silla la silla presidencial”.

Mientras, Enrique Hernández aseguró que “definitivamente el riesgo está ahí, es inminente y yo creo que tiene mucho que ver no solo con esta idea de que esta filial conocida como FIFA Forward Enterprise se hiciera cargo de estas competencias a ese nivel. El hecho es que la esta propuesta contaba con el respaldo de Thrive Capital, una firma de inversión fundada por un nombre que pues ahí de inmediato nos va a revelar cuáles eran las últimas intenciones de esto. El fundador es Joshua Kushner, quien ni más ni menos es hermano de Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, que bastante daño le ha hecho a la imagen de Infantino con toda esta intromisión tan permitida por el propio Infantino y que ha generado buena parte de esta polémica”.

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