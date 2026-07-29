La Opinión Hoy: Israel refuerza objetivo de frenar armas nucleares de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó de excelente su reunión con Donald Trump y aseguró que ambos mantienen una visión compartida para impedir que Irán consiga más armas nucleares. Esto en un encuentro celebrado en medio de diferencia sobre el rumbo que debe tomar la política de Washington frente a Terán.

</p>

“Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido protocolario”, así lo afirmó Netanyahu después del encuentro en declaraciones traducidas del hebreo y difundidas por su oficina.

El primer ministro israelí aseguró que la conversación estuvo marcada por la cooperación entre ambos gobiernos.

“Fue una conversación de plena colaboración, de apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo compartido de garantizar que Irán no tenga armas nucleares y también otros objetivos”, así lo sostuvo.

De acuerdo con el primer ministro, la participación de altos funcionarios de ambas delegaciones permitió intercambiar propuestas y coordinar posiciones sobre asuntos de seguridad y el futuro de Israel.

Antes de viajar a Washington, Benjamin Netanyahu había adelantado que Irán ocuparía un lugar central en sus conversaciones con Trump. La agencia Reuters señaló que el encuentro fue el primero entre ambos líderes desde la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán y llegó en un momento especialmente delicado para la relación entre ambos gobiernos.

La moscas invasoras de la fruta amenaza los huertos y la agricultura de California

Con la llegada de la temporada de viajes de verano, como las moscas invasoras de la fruta, que pueden dañar más de 250 tipos de frutas y verduras, afectando tanto a los huertos familiares como a la agricultura del estado.

Hoy estuvo en La Opinión Hoy Abraham López Zúñiga, vocero del Departamento de Alimentos y Agricultura de California, y dio algunas recomendaciones que ayuden a prevenir la propagación de plagas invasoras durante el verano.

¿Cuál es el riesgo que representa traer de regreso alguna fruta, verdura o plantas?

“En este tiempo en que viajamos mucho a visitar nuestras familias y disfrutamos de los sabores que hay en nuestros países o en otros estados. Cuando venimos de regreso, como lo mencionaste, es el riesgo. Cuando traemos frutas, verduras o algún otro producto, verdad, que quisiéramos traer porque extrañamos ese sabor sin quererlo a veces trae esas plantas o estos estas frutas ya vienen con huevecillos de estas moscas invasoras y también algunas flores o algunas plantas también vienen con enfermedades. Entonces, por eso es que estamos invitando a la gente que cuando vienen lo que empacan sí importa, verdad y que hagan concientización de esto. Y si tienen alguna duda o pregunta, cuando ellos vienen de regreso, hay agentes de la aduana que han sido entrenados profesionalmente para poder detectar y para poder decirles a ellos, saben que esta fruta no puede pasar o esta planta se debe de quedar”.

Seguir leyendo: