La Opinión Hoy: Podrían revisar extradición de Cabeza de Vaca de EE.UU. a México

El fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, se mostró sorprendido al cuestionarle sobre las solicitudes de extradición del gobierno mexicano que no han sido honradas por la administración estadounidense.

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Hizo mención del acuerdo de extradición, por lo que deberían revisarse dichas peticiones, “no tengo detalles, pero deberían revisarse tales peticiones”, así lo expresó en una breve conversación en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se le cuestionó por qué el gobierno del presidente Donald Trump no ha respondido las solicitudes de extradición sobre las cuales la presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto en su conferencia matutina, incluyendo desde luego la del ex ganador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Tras dejar el cargo como gobernador, esto sin hacer entrega oficial de la administración en octubre de 2022, García Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos mientras su defensa promovió un amparo para evitar su arresto, el cual fue revocado por la Suprema Corte de Justicia de México.

El fiscal Blanche también reconoció las decenas de criminales expulsados de México a Estados Unidos como parte de la alianza en seguridad. Destacó la estrecha relación que tiene el gobierno del presidente Trump con la mandataria Sheinbaum en materia de seguridad, incluyendo el trabajo que se realiza en coordinación con el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch.

Según el gobierno de México, entre 2018 y 2026 se han realizado 269 requerimientos de personas acusadas de diversos delitos. De esta cifra, 233 no tienen resolución por parte de las autoridades estadounidenses.

El exgobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones de la fiscalía general de la República en México por estar involucrado en actividades de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de fraude fiscal derivado de discrepancias en sus declaraciones fiscales y movimientos financieros no justificados.

En febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero, esto es, el retiro de protección como funcionario, que fue aprobado en abril de este año.

Dale Play

Las recomendaciones musicales que habitualmente nos tiene Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida en Dale Play.

“Celebramos el regreso o el arranque más bien del tour de una de las artistas más famosas de la actualidad y me refiero a Karol G, que comenzó su famosísimo y esperado viajando por el mundo Tropitour este fin de semana en Chicago. Y por qué hablo de ella, no solamente porque arrancó este tour muy esperado y por supuesto muy exitoso, sin duda, sino que, además, aprovechó este concierto para estrenar el tema Matador. Ella quiso como que arrancar en grande con una canción nueva que se va a juntar, por supuesto, a la cantidad de éxitos que tiene, como Provenza, Tusa, Latina, Forever”, dijo Liseth Pérez.

Agregó que “ahora tiene esta canción que es un reggaetón, diría yo, a mi parecer la letra no es exactamente la más brillante ni la más interesante de su de su repertorio. De nuevo, a mi gusto personal, es bailable, es divertida. Ellos la venden y digo ellos, los publicitas la venden como que tiene un mensaje de empoderamiento femenino que celebra la confianza, la seguridad y el magnetismo de una mujer que sabe quién es y que no tiene miedo de demostrarlo. Yo creo que es bastante palabras para decir que es una canción que tiene unas palabritas altisonantes, como decimos muchas veces, y un poquito de sensualidad y sexualidad quizás que a mi gusto no es necesariamente de lo mejor que ella ha hecho. Sin embargo, de nuevo es muy Karol G. Sabemos que ella por un lado canta baladas con temas románticos y por el otro lado nos sale con estas canciones muy urbanas con unas letras un poquito más atrevidas”.

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