La Opinión Hoy: Isaac del Toro obtiene histórico podio para México en el Tour de France

Un momento histórico para México fue la actuación de Isaac del Toro en el Tour de Francia, en donde Isaac con sus 22 años de edad se inscribe con un evento histórico.

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“Muy orgulloso de Isaac del Toro, 22 años, que nos estado sorprendiendo los últimos meses y los pasados dos años con algunas victorias aquí allí en el ciclismo, pero cuando llegas al Tour de Francia, que es considerado no solamente la vuelta ciclista más importante del mundo, uno de los grandes eventos anuales del deporte y en su primer año se sube al podio general este joven hombre mexicano es verdaderamente histórico y estampa su lugar entre los grandes del deporte mexicano a nivel histórico y en este momento el más destacado atleta mexicano”, dijo Ricardo López Juárez.

El año pasado dejó dejaba ver cierta lo que podría ser su carrera con una gran participación en el Giro de Italia, pero lo único que tuvo mala suerte en este momento es que el Mundial de alguna manera nos mantuvo un poquito alejados de todo lo que lo que acontecía alrededor de Isaac.

“Sí, lamentablemente yo tengo que ser completamente honesto y sí tengo que decir que le perdí un poco la huella a lo que estaba haciendo Isaac del Toro en ese histórico Tour de France, que, además, fíjense, es un dato muy bonito porque es la competencia sobre ruedas más antigua del mundo. Es la verdad es una es una chulada, es como dicen, no solamente es la competencia más importante, sino que tiene una trascendencia hasta cultural, diría yo, esta competencia y lo que hizo Isaac, pues simplemente es increíble, sí, como dice como dice Ricardo, muy orgulloso de él. Está empezando su carrera. ganó también como el joven el pues el juvenil fue el ganador él de ese reconocimiento, no. Como el más bueno, como el la promesa o la verdad es que no sé cómo se lee”, agregó Carlos Millet.

Millet dijo que “ese sí ganó el primer lugar. Estamos hablando de un chavo de 22 años que de verdad va a dar muchísimo de qué hablar. Y yo les quería preguntar precisamente esto, no. En qué nivel ponen la proeza de Isaac a nivel pues de otros deportistas mexicanos, no, por supuesto, pues pensamos inmediatamente en Hugo Sánchez, Julio César Chávez, pues el Canelo Álvarez, no, que también es un multicampeón mundial, el Finito López, pues grandes deportistas de México, pero ustedes dónde pondrían el increíble logro de Isaac ahora ya después de terminado el Tour”.

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