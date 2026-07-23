La Opinión Hoy: México decomisa armas conectadas al Gobierno de EE.UU.

La Fiscalía del Estado de Tamaulipas, en México, investiga como armas conectadas al uso oficial de personal del gobierno de Estados Unidos llegaron a manos de criminales en aquella entidad, esto según información exclusiva compartida a la opinión.

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Las armas fueron confiscadas por elementos de la Guardia Nacional Estatal y el Ejército Mexicano en distintas operaciones y en distintos momentos, sí lo indican documentos revisados por este diario, los cuales cuentan con la siguiente información: número de carpeta de investigación por cada arma, fecha de aseguramiento, pueblo o ciudad donde fue hallada el arma, qué autoridad la aseguró y cuál es el resultado del rastreo.

Dos de estas armas se habrían encontrado durante el gobierno del presidente Joe Biden y otras dos ya con la administración actual del presidente Donald Trump. Aunque no se especifica desde cuándo esos equipos estarían en manos de delincuentes ni a qué organización criminal pertenecen. Todos los archivos incluyen fotografías con las armas que contienen la leyenda propiedad del gobierno de Estados Unidos, además de otra información que no se autorizó publicar. Esto debido a la investigación que está en proceso.

Una fuente de alto nivel de la administración del gobernador Américo Villarreal indicó que el trabajo de seguridad e investigación de la entidad ha llevado al decomisó de estas armas de fuego en medio de una presión de México a los Estados Unidos por aumentar acciones contra el tráfico de armas que empoderan a los cárteles y grupos delictivos. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado fuertemente a Estados Unidos por no aumentar su lucha contra el tráfico de armas, luego de que un reporte de enero del 2025 de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos confirmara que un 74% de las armas traficadas de Estados Unidos para los cárteles en México provienen de los estados de Texas, Arizona y California.

Farándula

Omar Muñoz, editor y periodista de La Opinión y nos va a habló sobre el cine, pero empezando por una película que está rompiendo paradigmas, conversación y polémica.

“Hablando de Odyssey porque ya marcó lo que es el mayor debut de la carrera de Christopher Nolan. La película de Odyssey se estrenó el pasado fin de semana, el 16 de julio y ya recaudó 264.1 millones de dólares en todo el mundo durante este primer fin de semana de estreno. Eso lo convierte en el mejor debut global en la carrera de Christopher Nolan, esto por encima de dos clásicos de su filmografía como The Dark Knight Rises que en 2019 había marcado 249,000 es y de Oppenheimer de hace un par de años que le recordarán muy bien que arrancó con 180 millones en su primer fin de semana de exhibición”, dijo Omar Muñoz.

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