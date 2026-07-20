La Opinión Hoy: España, un fútbol que enamora

Con todo merecimiento,España levanta la Copa del Mundo en el Mundial de 2026. Al imponerse en un partido muy complicado a la selección de Argentina por 1 a 0, hubo que irse a la largue y pues realmente por momentos este fútbol que desplegó España y que de punta a punta controló a los argentinos, por ahí amenazaba el fantasma de pues de un Leo Messi o cualquiera de los jugadores de Argentina que bien podría haber hecho de las suyas y tirarles la fiesta a los españoles. Ricardo López Juárez, editor de Deportes de la Opinión y Carlos Millet, especialista en fútbol nos hablaron de cómo vivieron esta final.

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“Me siento nostálgico porque pues el mundial es algo muy muy especial para todos nosotros, evidentemente, y cuando termina pues sí hay manera de no sentir ese Blue Monday, no. Como dicen como dicen por ahí, no hay de otra, es así. Pero bueno, como dices, muy merecido España, e incluso me gustaría decir algo que puede parecer exagerado, pero creo que no lo es. Y creo que estamos ante uno de los equipos más dominantes que hemos visto en muchos mundiales. La verdad es que España a lo mejor no se vio tan dominante en las primeras en las primeras en sus primeras actuaciones, sobre todo aquel partido contra Cabo Verde con el que con el que empezó su actuación en este mundial. que tampoco sabíamos que Cabo Verde realmente pues era un equipo que le iba a poner las cosas complicadas a todos con los que jugó, pero me parece que pues el hecho de que solamente haya recibido un gol, el hecho de que haya dominado de punta a punta los partidos contra Francia y contra Argentina, el campeón y el subcampeón del mundo todavía el sábado, la verdad es que habla de un equipo que está perfectamente bien entrenado, que sabe exactamente a lo que juega, que no se desesperó, que no entró en los juegos también mentales de los argentinos, que evidentemente era lo que querían hacer y la verdad es que me parece un equipo, pues un equipo muy bello, por decirlo de alguna forma”, dijo Carlos Millet.

Agregó que “Un equipo leal, un equipo comprometido con su sistema, muy comprometido con su entrenador también. Muchas grandes estrellas que tuvieron que estar en la banca y entraban de pronto ya en la parte final de los partidos. Todos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y pues lo demostraron y merecidamente pues ahí está el nuevo campeón”.

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