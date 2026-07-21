La Opinión Hoy: Más bajas estadounidenses en Jordania e Irak

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el inicio de nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva, después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

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En un breve comunicado publicado en X, el ejército estadounidense informó que los ataques empezaron a las 19 horas locales en Washington, es decir, 23 horas, horario del Meridiano de Greenwich, y aseguró que los bombardeos seguirán degradando las capacidades militares de Irán, usadas para atacar barcos comerciales y marineros civiles en el estrecho de Ormuz.

El anuncio llega horas después de que el mismo CENTCOM hiciera pública la muerte de un tercer soldado estadounidense, esta vez en el norte de Irak, que se suma a las dos muertes de otros uniformados en Jordania, además de la desaparición de otro militar. Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto al fuego entre Teherán y Washington. En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.

Se trata de la novena jornada de ataques consecutiva por parte de Washington, una nueva oleada de agresiones a las que Irán ha respondido con bombardeos sobre las bases militares estadounidenses en países aliados del Golfo. Teherán amenazado con mayores represalias ante la barbarie estadounidense si la Casa Blanca no cesa los ataques. Por su parte, el presidente Donald Trump amenazó a Irán con hacerle pagar por la muerte de soldados estadounidenses.

“¡Ay, cabrón!”, expresó “El Mayo” Zambada previo a su sentencia de cadena perpetua

Con más de 30 agentes federales de investigación sobre el crimen organizado, incluido el mismísimo administrador de la DEA, Terry Cole, el ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, ha recibido cadena perpetua como sentencia, además de la orden de decomisarle 15,000 millones de dólares.

La audiencia comenzó pasada las 10:30 de la mañana de este lunes, luego de que ingresara a la sala el juez Brian Cogan, seguido de Zambada, escoltado por agentes federales y quien dijo, “Buenas tardes.” Con un semblante como perdido en el tiempo. Luego, el originario de Sinaloa, México, se dirigió al lugar asignado en medio de su abogado principal, Frank Pérez, y un asistente legal. “¡Ay, cabrón!”, se logró escuchar decir a Zambada mientras se sentaba. Quizás por algún dolor en una de sus piernas que lo obliga a renguear y a caminar muy lentamente.

El juez Cogan que la defensa y los fiscales habían emitido sus sugerencias de sentencia, por lo que pidió establecer tales posturas en la audiencia pública. Frank Pérez tuvo primero la palabra y quiso aclarar que su cliente se declaró culpable, pero que no está cooperando con fiscales federales para declarar contra algún otro criminal o contra oficiales mexicanos. Además de recordar que Zambada reconoce la jurisdicción de la Corte de Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn, donde enfrentaba estas acusaciones.

“Durante décadas, Zambada ayudó a liderar el cártel de Sinaloa, ahora designado como organización terrorista extranjera, alimentando la violencia, corrompiendo a las instituciones públicas y traficando fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos”, así acotó Coleen una conferencia de prensa posterior a la sentencia del infame Mayo Zambada.

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