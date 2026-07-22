El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acusó este lunes a Estados Unidos de violar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, tras el anuncio de la administración de su homólogo Donald Trump de imponer un nuevo arancel del 50% a un número significativo de productos canadienses y aseguró que su gobierno intensificará las conversaciones para resolver esta disputa comercial.

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“Esta es la más reciente de varias acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de una serie de aranceles en violación directa al acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como CUSMA”, afirmó Carney en un comunicado en el que añadió que los gravámenes al sector automotores canadiense también contravienen el tratado de libre comercio.

El mandatario sostuvo que Canadá simplemente ha igualado esas medidas como respuesta. Carne aseguró además que Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas e integrales para resolver esta disputa y modernizar el CUSMA.

“Estamos preparados para intensificar esas conversaciones en las próximas semanas al tiempo que defendió los beneficios de libre comercio y advirtió que la disputa ha elevado los costos para las familias, especialmente en Estados Unidos”, dijo.

El primer ministro concluyó que Canadá seguirá tomando las medidas que considere necesarias para proteger a sus trabajadores, agricultores, empresas y familias. Al tiempo que reiteró la disposición de su gobierno a negociar con Washington para resolver las diferencias comerciales en beneficio mutuo de ambos países.

Los nuevos aranceles sobre Canadá llegan luego de que el mandatario republicano acusó al gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense con un costo incalculable. Los incendios forestales registrados este verano en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario generaron extensas columnas de humo que alcanzaron varios estados del norte de Estados Unidos al afectar la calidad del aire y provocar alertas sanitarias en ciudades del medio este y el noreste del país.

Sin embargo, la Casa Blanca justificó la decisión al afirmar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera perjudiciales para Estados Unidos, entre ellas restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, elevados aranceles a determinados bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales, además de haber respondido con represalias a anteriores medidas comerciales adoptadas por Washington.

Deporte

Las teorías de conspiración no se disipan todavía, ahora es el mejor momento para hablar de esto, el absoluto dominio del fútbol español en los últimos 5 años. Para empezar, es la primera nación en ganar la Copa del Mundo masculina y femenina al mismo tiempo. La Roja superó Inglaterra en la final del Mundial femenino en Sydney en 2023.

Los hombres ganaron la Nations League en el 2023, el oro en los Juegos Olímpicos del 2024, mientras que las mujeres también ganaron la Nations League en 2024 y 2025. De hecho, en los últimos 5 años, España ha ganado la impresionante cifra de 16 títulos mundiales y europeos desde la categoría sub-17 hasta la categoría mayor. Esto incluye 11 títulos del fútbol femenino y cinco títulos del fútbol masculino, incluyendo desde luego la Copa del Mundo que ganaron el domingo anterior.

Atención aparte merece el caso de Luis de La Fuente, quien fue nombrado seleccionador mayor en 2022 luego de 9 años de éxitos en las categorías inferiores y quien llegó a la Real Federación Española de Fútbol a través de un anuncio en el periódico luego de estar 18 meses sin trabajo en el 2013 tras ser despedido por el Deportivo a la vez. No pasó por el frenético ritmo de dirigir a equipos de élite europeos. No dirigió al Barcelona, no dirigió al Real Madrid, pero entendió perfectamente el estilo de juego que requería La Roja para triunfar y así lo hizo desde su llegada. Conocía la mayoría de los jugadores de las academias y han estado creciendo como equipo desde entonces, pero pocos esperaban que lograra conquistar la Nations League, la Euro y el Mundial en tan poco tiempo.

Además, el futuro se ve prometedor y muchos creen que el dominio español continuará, lo veremos los talentosos Lamine Yamal y Pau Cubarsí, que han conseguido con 19 años su primera medalla de campeones del mundo. España se convirtió con ellos en el primer equipo en contar con dos adolescentes en una final mundialista. Además, hay que recordar que el próximo mundial se jugará en parte en territorio español, así que estarán jugando como locales. En el fútbol femenino, España ha crecido como nadie. La victoria sobre Inglaterra hace 3 años en la final del Mundial llegó en su tercera participación en el torneo tras debutar apenas en el 2015. Ahora defenderán su título el próximo año en el Mundial de Brasil.

Vicky López, que juega con la selección femenina, tiene la misma edad, 19 años y ya ha sido tres veces ganadora de la Liga de Campeones con el Barcelona. Por supuesto que espera brillar como pocas en el próximo campeonato del mundo. No ha cumplido los 23 años y la delantera Salma Paralluelo ya ha representado a su país más de 50 veces y también es campeona del mundo. Así que el futuro no hace más que lucir prometedor para la roja en ambas categorías en donde prometen seguir dominando por completo.

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