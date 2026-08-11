Revelan graves amenazas contra Messi durante el Mundial: bombas, un rifle y operativos secretos

Lionel Messi estuvo en el centro de varias amenazas graves durante el Mundial 2026, entre ellas advertencias sobre explosivos, un rifle AR-15 y posibles ataques en estadios donde jugaba la Selección argentina. Los episodios fueron registrados e investigados por el dispositivo internacional de seguridad desplegado para la Copa del Mundo y recién ahora comenzaron a conocerse a través de documentos internos.

Los informes corresponden al International Police Cooperation Center (IPCC), el centro de cooperación policial creado para el torneo y coordinado por el FBI junto con agencias estadounidenses y representantes de fuerzas de seguridad de decenas de países.

La documentación revela amenazas contra jugadores, árbitros y selecciones, además de situaciones de acoso e intentos de acercamiento a algunas de las principales figuras del campeonato. Messi aparece en varios de los reportes más delicados, incluidos episodios que obligaron a activar controles y operativos específicos durante partidos de Argentina.

La amenaza contra Messi antes del partido con Jordania

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió el 27 de junio, cuando Argentina debía enfrentar a Jordania en Texas por la fase de grupos.

Según los informes conocidos ahora, un hombre realizó una llamada a las autoridades del aeropuerto de Dallas y aseguró que se dirigía hacia el estadio acompañado por otras dos personas. La advertencia era especialmente grave: el hombre afirmó que llevaba explosivos de fabricación casera y un rifle semiautomático AR-15.

Patrick Grandy, director interino del FBI en Los Ángeles, compartió cifras de seguridad durante el Mundial de fútbol, incluyendo 59 drones que fueron incautados en la sede angelina. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

De acuerdo con el reporte, durante la comunicación se habló de policías y jugadores de las dos selecciones como posibles objetivos. Messi fue mencionado específicamente.

El encuentro finalmente se disputó y Argentina derrotó 3-1 a Jordania. Sin embargo, hay una diferencia importante entre lo que dicen los documentos y algunas versiones que circularon posteriormente: hasta ahora no existe información pública que indique que la policía haya encontrado el rifle, los explosivos o a los supuestos cómplices mencionados durante la llamada.

Tampoco se informó públicamente de una detención relacionada con ese episodio.

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Una nueva amenaza antes de Argentina-Egipto

Los problemas de seguridad no terminaron allí. Antes del partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, disputado en Atlanta el 7 de julio, apareció otra amenaza dirigida directamente contra el capitán argentino.

Esta vez fue publicada en X. El usuario afirmaba que pretendía ingresar al estadio llevando cuatro explosivos adheridos al cuerpo y atacar a Messi. La advertencia fue incorporada a los reportes de seguridad que circulaban entre las agencias encargadas de proteger el torneo.

La llamada que obligó a buscar bombas en el estadio

Durante el encuentro entre Argentina y Egipto, las autoridades recibieron una nueva llamada. Una persona aseguró que había tres bombas escondidas en recipientes de basura dentro del estadio.

Esta vez la respuesta incluyó una búsqueda física del lugar. Especialistas en explosivos y perros entrenados fueron desplegados para revisar el estadio. No encontraron ningún artefacto explosivo.

Este dato es especialmente relevante porque permite dimensionar tanto la gravedad de las advertencias que recibían las fuerzas de seguridad como la necesidad de diferenciar una amenaza de un atentado efectivamente en marcha.

Los documentos conocidos hasta ahora prueban que existieron las amenazas y que fueron investigadas. No prueban que las personas que las realizaron tuvieran realmente los explosivos o las armas que decían poseer.

El enorme operativo de seguridad detrás del Mundial 2026

La magnitud del torneo obligó a Estados Unidos a montar una estructura especial de cooperación internacional. El International Police Cooperation Center reunió información relacionada con partidos, concentraciones de selecciones, estadios, fanáticos y posibles amenazas. El FBI había informado antes del Mundial que coordinaría esta estructura junto con representantes de decenas de países.

Los reportes diarios del centro registraban incidentes que podían afectar la seguridad del campeonato y permitían intercambiar información rápidamente entre las distintas fuerzas.

Las amenazas contra Messi fueron solo una parte de ese trabajo. Los documentos también describen situaciones relacionadas con Cristiano Ronaldo, árbitros y otros futbolistas.

Cristiano Ronaldo también quedó bajo vigilancia

El capitán portugués protagonizó varios episodios que encendieron las alarmas. Según los informes, un empleado de FIFA advirtió a las autoridades sobre una persona que realizaba preguntas detalladas acerca del alojamiento de Ronaldo.

Posteriormente, un individuo fue identificado y detenido en el hotel de Houston donde se encontraba la selección portuguesa.

En otro episodio ocurrido en Toronto, un aficionado intentó ingresar a un ascensor junto con Ronaldo. El personal de seguridad consiguió detenerlo y el hombre aseguró posteriormente que solo quería tomarse una fotografía con el futbolista.

Ronaldo fue el futbolista más acosado por fanáticos obsesivos, pero los casos publicados son principalmente incidentes de seguridad e intentos de acercamiento. No son amenazas de muerte. Crédito: Eric Gay | AP

Un árbitro recibió miles de mensajes amenazantes

Los jugadores no fueron los únicos afectados. El árbitro francés François Letexier habría recibido más de 6,000 mensajes amenazantes después de su actuación en el partido entre Argentina y Egipto.

Las amenazas alcanzaron tal nivel que las autoridades debieron prestar atención también a la seguridad de su familia.

El asistente de VAR Willy Delajod también habría recibido amenazas de muerte, mientras que otros jugadores fueron atacados en redes sociales después de errores o situaciones ocurridas durante los partidos.

¿Amenazas o atentados?

Las autoridades estadounidenses investigaron esas advertencias y, al menos en Atlanta, realizaron una búsqueda con especialistas en explosivos y perros detectores. Pero, hasta el momento, no existe evidencia pública de que se hayan recuperado armas o explosivos relacionados con esas amenazas, ni de que se haya demostrado la existencia de un grupo preparado para ejecutar un atentado contra el argentino.

Lo que los documentos sí dejan al descubierto es la dimensión de una parte prácticamente invisible del Mundial: mientras Messi y Argentina disputaban sus partidos ante estadios llenos y audiencias de millones de personas, las fuerzas de seguridad analizaban amenazas que incluían bombas, armas de fuego y advertencias directas contra una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

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