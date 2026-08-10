Un vuelo de Alaska Airlines fue detenido en Miami tras amenazas de pasajeros de tomar el control del avión

Un vuelo de Alaska Airlines que se preparaba para despegar desde el Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Seattle fue detenido durante el rodaje después de que miembros de la tripulación reportaran amenazas de pasajeros y un posible intento de tomar el control de la aeronave.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:40 p. m. del domingo, cuando el vuelo 305, operado en un Boeing 737, se encontraba en la pista antes de iniciar el despegue.

En una comunicación con el control de tráfico aéreo, el piloto informó que había activado un protocolo de seguridad y que la aeronave permanecería detenida debido a una alteración entre pasajeros.

“Tenemos una alteración de un cliente a bordo en este momento, con amenazas provenientes de clientes”, dijo el piloto, según una grabación de las comunicaciones de control aéreo obtenida por ATCapp.

El comandante informó además que la tripulación había decidido apagar los motores y mantener activado el freno de estacionamiento mientras se evaluaba la situación.

Minutos después, el piloto comunicó que los asistentes de vuelo habían recibido amenazas y que uno de los pasajeros habría amenazado con tomar el control del avión.

Cuando el controlador preguntó si la tripulación necesitaba la presencia de agentes policiales, la respuesta fue inmediata: “Absolutamente”.

La aeronave regresó a la puerta de embarque

Ante la situación, agentes de la división aeroportuaria de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a una de las puertas del aeropuerto.

Los pasajeros fueron desembarcados temporalmente mientras las autoridades investigaban lo ocurrido.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó posteriormente que sus agentes respondieron después de que un miembro de la tripulación reportara una “posible actividad sospechosa”.

“Por exceso de precaución, los pasajeros fueron temporalmente desembarcados mientras los agentes investigaban el incidente”, señaló la oficina policial.

Después de revisar la situación, las autoridades determinaron que no existía una amenaza creíble.

Dos pasajeros identificados como responsables de la alteración fueron retirados del vuelo y, posteriormente, Alaska Airlines les prohibió temporalmente viajar con la compañía.

El resto de los pasajeros pudo regresar a la aeronave una vez concluida la revisión policial.

El vuelo continuó hacia Seattle

Alaska Airlines confirmó que dos pasajeros habían protagonizado un comportamiento disruptivo durante el rodaje del vuelo 305.

“Dos pasajeros a bordo del vuelo 305 de Alaska Airlines desde Miami (MIA) a Seattle (SEA) fueron disruptivos durante el rodaje”, indicó un portavoz de la aerolínea.

“La seguridad de nuestros pasajeros y nuestra tripulación es siempre nuestra máxima prioridad”, afirmó la compañía, que también se disculpó con los demás viajeros por el retraso ocasionado.

Una vez finalizado el procedimiento, el Boeing 737 volvió a despegar y completó su viaje hacia Seattle. Según datos de FlightRadar24 citados en los reportes sobre el incidente, el vuelo llegó al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma alrededor de las 10:00 p. m.

El episodio ocurre en un contexto de persistentes incidentes relacionados con pasajeros disruptivos en vuelos comerciales de Estados Unidos.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), hasta agosto de 2026 se habían registrado 1,014 incidentes de pasajeros conflictivos o indisciplinados.

La cifra, sin embargo, se mantiene muy por debajo de los niveles registrados durante los años más críticos de la pandemia de covid-19.

En 2025 se contabilizaron 1.621 incidentes, mientras que en 2021, durante el período de mayores conflictos relacionados principalmente con el cumplimiento de las normas sobre el uso de mascarillas, la FAA registró un récord de 5.973 casos.

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