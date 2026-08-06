Gabriel Milito compara los números de Armando González con goleadores europeos 

Armando González no ha tenido un inicio de temporada tan prometedor. La “Hormiga” fue una de las grandes figuras de las Chivas en los últimos dos torneos, pero ha iniciado lento en esta nueva campaña. A pesar de ello, Gabriel Milito confía e sus capacidades.

El estratega argentino considera que el ritmo goleador que tenía González estaba en la media de los grandes atacantes del fútbol de Europa. Milito explicó que la “Hormiga” podía haber peleado el título de goleo en los torneos de Europa. Los registros en México le alcanzaban para eso.

“Nosotros tenemos un delantero muy bueno. La Hormiga marcó 24 goles entre los dos torneos en apenas 34 partidos, una cifra muy alta. Si hacemos la comparación, en Europa las ligas suelen tener 38 jornadas y muchos de los máximos goleadores terminan con registros similares”, inicio el entrenador.

"HORMIGA HIZO 24 GOLES, UN PROMEDIO DE GOL MUY ALTO Y EN EUROPA ANDAN EN ESAS MARCAS" ?



Gabriel Milito compara la cantidad de anotaciones de Armando González con las que se hacen en el Viejo Continente y se mostró contento con la racha del Piojo ??



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Gabriel Milito apartó a jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en su análisis. El entrenador sudamericano no pierde la confianza en su delantero y espera que pueda obtener mejores actuaciones en la temporada.

“Salvo excepciones como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en sus mejores años, cuando llegaban a 40 o 50 goles, la mayoría de los goleadores de las grandes ligas, como la española, la italiana o la Premier League, terminan con cifras parecidas a las de ‘La Hormiga’. El año pasado sus goles fueron muy importantes y estoy convencido de que este año volverán a llegar”, agregó.

Hasta ahora Armando González ha participado en cuatro partidos oficiales de la temporada. La “Hormiga” no ah podido marcar su primer gol con el Rebaño Sagrado. De hecho, al rescate del club ha salido el extremo Roberto Alvarado. El “Piojo” ha anotado tres goles en la temporada, es decir, todas las anotaciones de las Chivas.

Números detallados de Armando González en la Liga MX

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