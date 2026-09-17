Los consejos de Nery Castillo para que triunfe la Hormiga González en el Olympiakos

La llegada de Armando ‘Hormiga’ González al Olympiakos ha despertado el interés de figuras históricas del club helénico. Nery Castillo, quien se convirtió en referente e ídolo de la escuadra de El Pireo entre los años 2000 y 2007, analizó el presente del atacante mexicano tras su reciente anotación en la UEFA Europa League y lanzó una advertencia sobre la exigencia que rodea a la institución.



Castillo señaló que el exdelantero de las Chivas llega al conjunto más laureado y con mayor nivel de exigencia de aquel país, donde los resultados inmediatos son una obligación constante ante la afición.



El exinternacional mexicano advirtió que la presente campaña no será sencilla para la ‘Hormiga’, debido a que el funcionamiento colectivo actual del Olympiakos podría limitar las ocasiones de peligro de cara al arco rival.



Pese a los retos tácticos que prevé en el torneo, Nery externó su alegría por el fichaje de su compatriota y confía en que su proceso de acoplamiento con el plantel le permita mantener el olfato goleador.



Respaldo desde la tribuna



Castillo, quien acudió a presenciar el encuentro internacional donde González se estrenó como goleador europeo al minuto 43, exhortó al juvenil tapatío a disfrutar la atmósfera del estadio. Aseguró que mantener la esencia de su juego será la clave para consolidarse en el balompié del viejo continente, dejando claro que el entorno mexicano estará atento a su evolución en Grecia.

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