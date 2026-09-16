La “Hormiga” González encamina el triunfo de Olympiacos en su debut de la Europa League

Armando ‘Hormiga’ González anotó su primer gol en la UEFA Europa League durante la victoria del Olympiacos 2-1 frente al Jagiellonia Białystok. El delantero mexicano fue titular en la jornada uno de la Fase de Liga, poniendo el empate parcial antes del descanso y encaminando la remontada de su equipo.

La Hormiga anotó al minuto 43, tras un rebote dentro del área chica provocado por un remate de Panagiotis Retsos; el mexicano desvió el balón al fondo de la red para el 1-1 en una de sus clásicas llegadas al área chica donde solo empujó el balón a las redes.

Una nota positiva para el delantero nacido en Guadalajara, Jalisco, y producto neto de la cantera de las Chivas, sobre todo porque está tratando de ganarse la confianza del nuevo entrenador de la oncena griega después de la salida del técnico español José Luis Mendilibar y la llegada de su compatriota Imanol Alguacil.

El rendimiento de la Hormiga

Desde el arranque del encuentro, González se mostró participativo en la presión alta, e incluso minutos antes de su gol exigió al portero rival con un disparo al ángulo fuera del área.

??? LA HORMIGA NECESITÓ UNA? ¡Y LA MANDÓ A GUARDAR!



En su debut en la Europa League, Armando González tardó apenas 43 minutos en presentarse con gol. ? Una pelota suelta cerca del área chica fue suficiente para que apareciera su instinto: atacó el espacio, cerró la jugada y? pic.twitter.com/wgdjHPTdwS — Claro Sports (@ClaroSports) September 16, 2026

Con este tanto, la ‘Hormiga’ acumula cuatro goles y dos asistencias en seis partidos con el Olympiacos, registrando tres anotaciones en la Copa y una en el torneo internacional.

Olympiacos have turned it around ?



Roman Yaremchuk heads home to make it 2-1 ? pic.twitter.com/SiCzOGGBW2 — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) September 16, 2026

Triunfo en el complemento

El equipo visitante se había adelantado al minuto 20 por la vía del contragolpe. Sin embargo, el estratega Imanol Alguacil modificó sus piezas en la segunda mitad y mandó a la cancha al ucraniano Roman Yaremchuk en lugar de González al minuto 62.

??? ¡¡LA HORMIGA SE ESTRENA CON GOL EN LA EUROPA LEAGUE!!



??? Armando González estuvo atento al rebote del arquero y solo tuvo que empujar el balón para conseguir el empate del Olympiacos ante el Jagiellonia.



¿Está listo para convertirse en figura? ?#EuropaLeague pic.twitter.com/jLoBB37KBj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 16, 2026

Al 84′, Yaremchuk selló el 2-1 definitivo con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, permitiéndole al conjunto de El Pireo sumar sus primeros tres puntos y sacudirse la derrota liguera del fin de semana.

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