La “Hormiga” González encamina el triunfo de Olympiacos en su debut de la Europa League
El canterano de Chivas anotó en la remontada del Olympiacos para empezar a ganarse la confianza de su nuevo director técnico
Armando ‘Hormiga’ González anotó su primer gol en la UEFA Europa League durante la victoria del Olympiacos 2-1 frente al Jagiellonia Białystok. El delantero mexicano fue titular en la jornada uno de la Fase de Liga, poniendo el empate parcial antes del descanso y encaminando la remontada de su equipo.
La Hormiga anotó al minuto 43, tras un rebote dentro del área chica provocado por un remate de Panagiotis Retsos; el mexicano desvió el balón al fondo de la red para el 1-1 en una de sus clásicas llegadas al área chica donde solo empujó el balón a las redes.
Una nota positiva para el delantero nacido en Guadalajara, Jalisco, y producto neto de la cantera de las Chivas, sobre todo porque está tratando de ganarse la confianza del nuevo entrenador de la oncena griega después de la salida del técnico español José Luis Mendilibar y la llegada de su compatriota Imanol Alguacil.
El rendimiento de la Hormiga
Desde el arranque del encuentro, González se mostró participativo en la presión alta, e incluso minutos antes de su gol exigió al portero rival con un disparo al ángulo fuera del área.
Con este tanto, la ‘Hormiga’ acumula cuatro goles y dos asistencias en seis partidos con el Olympiacos, registrando tres anotaciones en la Copa y una en el torneo internacional.
Triunfo en el complemento
El equipo visitante se había adelantado al minuto 20 por la vía del contragolpe. Sin embargo, el estratega Imanol Alguacil modificó sus piezas en la segunda mitad y mandó a la cancha al ucraniano Roman Yaremchuk en lugar de González al minuto 62.
Al 84′, Yaremchuk selló el 2-1 definitivo con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, permitiéndole al conjunto de El Pireo sumar sus primeros tres puntos y sacudirse la derrota liguera del fin de semana.
Seguir leyendo:
– Armando González pierde el tino con el Olympiakos y se le esfuma el invicto en Grecia
– Ramón Morales respalda la decisión de Armando González de salir de las Chivas
– No soy Messi, pero la meto: la frase de una Hormiga González que enamora a toda Grecia