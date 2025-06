Lupillo Rivera desata polémica al insinuar que Maripily y Carlos Adyan quieren estar con Caramelo

Antes de la esperada final de La Casa de los Famosos All-Stars, el cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera generó una nueva ola de controversia con sus declaraciones durante una cena en compañía de Aleska Génesis y Niurka Marcos.

Rivera habló sobre la participación de Caramelo e insinuó que tanto Maripily Rivera como Carlos Adyan, conductor de Telemundo, querían estar con Caramelo.

El llamado “Toro del Corrido” no dudó en cuestionar los vínculos y motivaciones de algunos de los participantes y aliados del programa.

¿Qué dijo exactamente Rivera?

Uno de los momentos más comentados fue cuando Lupillo lanzó una pregunta que muchos interpretaron como una indirecta con doble sentido: “¿Quién creen que tenga más deseos de estar con Caramelo, Maripily Rivera o Carlos Adyan?”.

Este comentario encendió las redes sociales y provocó fuertes reacciones, tanto de seguidores como de figuras involucradas, como el presentador Carlos Adyan y la influencer puertorriqueña Maripily Rivera.

Lupillo también expresó su percepción sobre el respaldo que el expelotero dominicano, conocido como Caramelo, ha recibido por parte de la cadena Telemundo y figuras como Manelyk González y el propio Adyan. “A lo mejor él también quiere besar a Caramelo… a lo mejor Maripily también”, añadió de forma ambigua, dejando entrever sus dudas sobre la imparcialidad de algunos apoyos dentro y fuera del reality.

Durante la misma cena, Niurka Marcos tomó la palabra para compartir su experiencia personal en el programa.

Asco de personas, bien dicen que la mierda flota tarde o temprano ¿Cómo ven lo que dice el respetable Lupillo Rivera de ustedes? @ClovisNienow @carlosadyan@maripilyrivera#LCDLFAllStarspic.twitter.com/3WflDzy9uP — Soy Marbe (@BellaIndirecta) June 2, 2025

Aseguró que su nivel de entrega emocional fue tan intenso que afectó su salud. “No me estoy victimizando, pero mi entrega y mi decepción fue tan grande que me bajaron las defensas y hasta me enfermé”, confesó. También se mostró dolida por la actitud de Manelyk y Rey Grupero, con quienes tuvo enfrentamientos a pesar de haberles brindado apoyo incondicional.

“Me peleé por ellos como si fuera un hombre”, declaró la actriz cubana.

Finalmente, Niurka expresó su respaldo al italiano Luca Onestini, a quien considera merecedor del triunfo por haber mantenido una postura leal y respetuosa durante toda la competencia: “No ha desprestigiado ni traicionado a ninguno”.

La cena, lejos de pasar desapercibida, encendió las redes sociales, dividiendo opiniones entre los que aplauden la sinceridad de los exconcursantes y aquellos que consideran sus comentarios inapropiados o motivados por el despecho.

Con el ambiente más tenso que nunca, solo queda esperar para ver quién se alza con el trofeo en esta edición All-Stars del popular reality de Telemundo.

Seguir leyendo de La Casa de los Famosos All-Stars: