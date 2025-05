Don Pedro Rivera habló sobre la salida de Lupillo Rivera de “LCDLF All‑Stars”

El nombre del cantante Lupillo Rivera se mantiene encabezando las redes sociales debido a su abrupta salida del reality “La Casa de los Famosos All-Stars” por un presunto problema de salud que alarmó a sus fanáticos. A propósito de este hecho, su padre Don Pedro Rivera decidió romper el silencio y compartir su opinión. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente, el productor musical atendió los cuestionamientos sobre su opinión ante la decisión de su hijo, argumentando que si bien lo tomó por sorpresa, apoya firmemente al ‘Toro del Corrido’ porque su salud es prioridad.

“Creo que es muy importante para cualquier persona que cuando se sienta mal o que sientas algún peligro en su cuerpo, en su salud, hay que atenderse inmediatamente porque la vida nada más es una“, explicó el papá de Lupillo y Jenni Rivera.

Asimismo, se dio el tiempo de agradecer al público que se ha mantenido al pendiente de su hijo y que lo ha apoyado durante su estancia dentro del reality de Telemundo: “Es una noticia muy dura y yo le agradezco de todo corazón a todos los fans que han apoyado a mi hijo”, añadió.











Otro de los temas que abordó Don Pedro Rivera fue el desempeño que el intérprete de “El Moreño”, “Sufriendo a Solas” y “Grandes Ligas” tuvo en las 13 semanas que permaneció dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

“En la casa hay momentos de mucha alegría y hay momentos muy tristes y hay momentos de que entre ellos mismos se echan el odio uno al otro“, sentenció sobre las peleas que han ocurrido entre diversos participantes del show.

Fue la noche del 30 de abril cuando el exponente de regional mexicano Lupillo Rivera informó que debía abandonar el reality show de Telemundo para atender de inmediato un tema de salud que no reveló. Para ello ofreció un emotivo mensaje que conmovió a sus compañeros de escena.

“Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal, les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a toda esta gran producción, me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque, lo voy a extrañar mucho“, dijo ante las cámaras.

