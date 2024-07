Pedro Rivera se compromete con su novia 35 años menor que él

Pedro Rivera, de 81 años, se comprometió con su novia Nataly Rodríguez, de 46. El padre de Jenni Rivera sorprendió a Rodríguez con una propuesta en Las Vegas y le dedicó una cálida serenata.

“Te tengo un presente y espero en Dios, te guste”, fueron las palabras que pronunció el padre de ‘La Diva de la Banda’.

“Voy a tratar de ser lo más fiel que pueda ser contigo. Ya después, a ver qué sucede, a ver si llegamos a casarnos. Todo depende de nosotros dos; el amor que yo te tengo es mucho”, expresó Rivera.

Entre risas, Rodríguez aceptó el detalle de su novio y lució su anillo de matrimonio.

Pedro Rivera captado buscando anillo de matrimonio

Por medio de su cuenta oficial de YouTube, el líder de la familia Rivera compartió el proceso de selección del anillo de compromiso.

Para esta oportunidad, Rivera escogió la tienda JCPenney, y se observa como el productor musical escogió el más costoso.

“¿No porque sea el más caro va a ser el más grande, verdad?”, preguntó en la tienda antes de la selección del accesorio especial.

La relación Rodríguez y Rivera se hizo pública en noviembre de 2023. La noticia fue una sorpresa después del divorcio de Don Pedro con Doña Rosa.

Sin embargo, antes del anuncio, Rodríguez compartió fotografías junto al patriarca de la familia.

Al inicio de su relación, Rivera recibió críticas en las redes sociales, esto debido a la diferencia de edad entre ambos.

Pero, ella ha salido a defender su relación y ha asegurado que está enamorada de manera sincera de Rivera, de 80 años.

¿Embarazo?

Además del compromiso, en marzo de este año, en las redes sociales se especuló sobre el posible embarazo de Rodríguez.

El rumor llegó después de que ambos publicaran un video asistiendo a una consulta para realizarse una prueba de embarazo.

Aunque, después de eso, no emitieron mayores detalles de dicho acontecimiento.

El anuncio de Don Pedro Rivera llega después de la boda de Chiquis Rivera con Emilio Sánchez.

La cantante se casó en una íntima boda en Las Vegas y después publicó las imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

“To infinity and beyond! 💍♾️ Thank GOD. 🙏🧿”, escribió. Sus dos hermanas Jacqie Rivera y Jenicka López compartieron la felicidad de Chiquis, pero el resto de la familia no se pronunció.

