Chiquis Rivera dedica mensaje a su madre, Jenni Rivera, en su cumpleaños

Chiquis Rivera ha demostrado una vez más que el amor hacia su madre, Jenni Rivera, trasciende el tiempo y la distancia. Cada 2 de julio, en el cumpleaños de la Diva de la Banda, Chiquis, de 39 años, hace patente que los recuerdos siguen vigentes.

Hoy, la intérprete de “Vas a volver” encontró tiempo entre sus compromisos de gira para honrar a su madre. En lo que habría sido el cumpleaños número 55 de la cantante, Chiquis compartió fotos y videos de Jenni con emotivos mensajes a través de sus historias de Instagram.

“Todo lo que soy hoy se lo debo a la mujer que me enseñó todo. Gracias, mamá, por los buenos tiempos, los momentos difíciles y el amor que me ayudó a ser fuerte desde adentro”, expresó Chiquis en el video.

Además de sus palabras, la cantante subió dos videos significativos que resaltaron la vida y el vínculo que compartía con su madre. Uno de ellos fue tomado la cuenta de Instagram de su hermana, Jacqie Campos, quien publicó un emotivo carrusel de fotos y videos de su infancia junto a Jenni.

El segundo video, bajado de una cuenta de TikTok, fue una conmovedora compilación de clips que mostraban a Chiquis y Jenni a lo largo de los años, destacando no solo la evolución de su relación, sino también la constancia profunda del amor y el apoyo mutuo que siempre compartieron.

El mensaje conmovedor expresaba: “Feliz cumpleaños a la única e inigualable, ¡la reina de mi corazón! Te amo y te extraño más de lo que puedo expresar en este momento. 🦋”

Chiquis Rivera le hace un emotivo tributo a Jenni Rivera en sus stories de Instagram. Crédito: @chiquis | Instagram | Cortesía

El tributo de Chiquis y su familia no se limitó a las redes sociales.

Desde hace una semana, han estado conmemorando y celebrando a Jenni en eventos significativos, como la ceremonia donde recibió de forma póstuma una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En este memorable evento, estuvieron presentes los hijos de La Diva de la Banda: Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny, acompañados de otros miembros cercanos de la familia Rivera, incluidos sus padres, Doña Rosa y Don Pedro Rivera.

Este momento no solo fue un tributo a la vida y el legado de la artista en la música regional mexicana, sino también un recordatorio del impacto perdurable que dejó en la industria y en la vida de quienes la admiraron. La estrella en el Paseo de la Fama no solo honró su talento musical, sino también su influencia como un ícono cultural y una voz relevante para muchos.

Recordando a Jenni Rivera

enni Rivera falleció trágicamente el 9 de diciembre de 2012. Después de concluir un concierto en la Arena Monterrey, en la ciudad de Monterrey, se dirigía hacia la Ciudad de México, donde participaría como jurado en el programa “La Voz México”. El avión en el que viajaba, un Lear Jet 25, desapareció y fue encontrado en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

A pesar de su partida prematura, el legado de la artista sigue resonando intensamente. Sus hijos han asumido el compromiso de preservar y celebrar su memoria, especialmente en fechas significativas como su cumpleaños y el Día de la Madre.

En mayo, el emotivo mensaje de Chiquis hacia su madre, quien falleció hace 11 años, también conmovió a los fanáticos.

“1 año, 2, 3, 12 o 50 años… Siempre te extrañaré y siempre te necesitaré. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que me enseñaste. Incluso en esos momentos en los que me enojé contigo, sigo agradecida y no cambiaría nada, excepto que estés aquí físicamente para ver crecer a nuestra pequeña familia. Fuiste la madre perfecta para mí, exactamente lo que necesitaba. No puedo agradecerte lo suficiente. Feliz Día de la Madre, mamá”, escribió Chiquis.

Seguir leyendo: